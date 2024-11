Ochtendkranten richten pijlen opnieuw op Timon Wellenreuther na ‘horrorshow’ Feyenoord

‘Feyenoord laat het afweten’, concludeert Mikos Gouka een dag na de 1-3 thuisnederlaag tegen RB Salzburg in de Champions League. De journalist van het Algemeen Dagblad spreekt van een deceptie, terwijl collega Marcel van der Kraan van De Telegraaf zelfs schrijft over een ‘horrorshow’ in De Kuip.

De kranten zijn het erover eens: Feyenoord speelde tegen Salzburg de slechtste wedstrijd van het huidige miljardenbal. “Als Benfica uit (1-3) de hemel was, was Salzburg thuis (1-3) de hel in dit Champions League-seizoen”, aldus Van der Kraan.

“Op een avond die een reuzenstap naar kwalificatie voor de knock-outronde moest worden, zadelde Feyenoord het eigen publiek op met een horrorshow”, gaat de journalist verder.

Volgens Van der Kraan werd de teleurstellende avond voor Feyenoord ingeleid door doelman Timon Wellenreuther. “Dieptepunt van Feyenoords Europese worsteling was voor de tweede keer binnen acht dagen een moment van kortsluiting bij keeper Timon Wellenreuther.”

Dat Feyenoord vervolgens geen vuist kon maken, heeft volgens Van der Kraan te maken met de treurigheid van het aanvalsspel. Volgens de journalist kreeg Feyenoord pas in minuut 68 een eerste echte kans.

Gouka is van mening dat Feyenoord het totaal liet afweten tegen de Oostenrijkers. Ook hij schrijft over nieuwe keepersperikelen in De Kuip. “Het houdt niet op.” De journalist omschrijft de fout van de Duitse goalie, om vervolgens een pijnlijke constatering te doen. “Een fluitconcert daalde neer op Wellenreuther, die wel door de grond kon zakken.”

Gouka vraagt zich ook af wat er op medisch vlak aan de hand. “Bijna dagelijks vallen ze bij Feyenoord om.” De clubwatcher neemt de spitspositie als voorbeeld. “Met drie ervaren centrumaanvallers aan het seizoen beginnen, het leek eigenlijk waanzin. Maar begin november kijken ze allemaal al geblesseerd toe.”

Naast Santiago Gimenez en Ayase Ueda moest trainer Brian Priske het tegen Salzburg ook zonder Julián Carranza doen.”En om het treurige verhaal van de spitsen compleet te maken, was ook deze nummer 4 snel verdwenen. Ibrahim Osman, die al geel had na een schwalbe, werd in de rust gewisseld, waarna Paixão centraal voorin ging spelen.”

De Volkskrant maakt de balans op na de nederlaag tegen Salzburg. “Feyenoord speelt nog tegen Manchester City (uit), Sparta Praag (thuis), Bayern München (thuis) en Lille (uit). Kansen genoeg dus nog om op negen punten te komen, maar misschien wel de mooiste werd woensdagavond verprutst.”