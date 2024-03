Nottingham Forest krijgt fors puntenaftrek en staat plotseling in degradatiezone

Nottingham Forest heeft vier punten aftrek gekregen in de Premier League, zo melden diverse Britse media maandag, waaronder The Guardian en The Athletic. De club, die momenteel zeventiende staat in de competitie, moet punten inleveren vanwege het schenden van financiële regels.

Het is een harde klap voor the Tricky Trees, die in een hevige strijd tegen degradatie zijn verwikkeld. Voor het puntenaftrek stond Forest nog op de zeventiende plek met 25 punten, maar nu zakt de ploeg naar de achttiende plek.

Luton Town, 22 punten, komt daardoor net boven de degradatiestreep te staan. Forest zal Burnley en Sheffield United nog wel achter zich houden op de ranglijst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De sanctie plaatst ook het duel van afgelopen weekend in ander perspectief. Lang zag het ernaar uit dat Forest een 0-1 zege zou boeken op bezoek bij concurrent Luton, maar Luke Berry zorgde in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voor de gelijkmaker: 1-1.

De straf staat vast, al weten de Britse media zeker dat Forest nog in beroep gaat tegen de sanctie die de Premier League heeft opgelegd. De club heeft twee weken om in hoger beroep te gaan.

Forest werd in januari doorverwezen naar een onafhankelijke commissie nadat de club verliezen rapporteerde die het toegestane verlies overschreden gedurende de driejarige rapportagecyclus, die eindigde in het seizoen 2022/23.

Na Everton is Forest het tweede Premier League-team dit seizoen dat punten in mindering krijgt na het overtreden van de Financial Fair Play-regels. In eerste instantie werden er tien punten in mindering gebracht, maar dit werd later teruggebracht tot zes punten.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties