NOS Jeugdjournaal gaat viral met fragment waarin het Ajax te kakken zet

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor het NOS Jeugdjournaal, dat viral gaat met een fragment over de promotie van NAC Breda.

Ook in het Jeugdjournaal was deze week namelijk uitgebreid aandacht voor de prestatie van NAC Breda. In het programma, speciaal voor jonge kijkers, werd uitgelegd wat de promotie betekent voor de Brabanders.

Ik moest gisteren bij het Jeugdjournaal heel hard lachen over dit fragment over de promotie van NAC naar de Eredivisie. Hier gaan denk heel veel voetbalsupporters van een bepaalde hele specifieke club heel boos over zijn. ?? pic.twitter.com/GHxK7HAvWI — Kirsten Verdel (@locuta) June 4, 2024

"Het is niet gek dat de fans van NAC zo blij zijn, want hun club gaat na vijf jaar voetballen in de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie. Dat is het hoogste niveau in Nederland", klinkt het in begrijpelijke taal.

"Daarin mogen zij spelen tegen de beste clubs van het land, zoals PSV, Feyenoord en FC Twente", gaat het item verder. Het programma kiest dus niet de traditionele top drie, zoals te doen gebruikelijk, maar FC Twente, dat afgelopen seizoen als nummer drie eindigde.

Het fragment wordt online massaal gedeeld en leidt op X tot hilarische reacties van voetbalfans. "Hier gaan denk ik heel veel voetbalsupporters van een bepaalde hele specifieke club heel boos over zijn", reageert een van hen.

