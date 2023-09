Noni Madueke krijgt opnieuw hard en pijnlijk signaal van Pochettino

Donderdag, 28 september 2023 om 08:35 • Mart Oude Nijeweeme

Noni Madueke zit in een lastig parket bij Chelsea. De buitenspeler, die in januari voor veel geld werd overgenomen van PSV, werd woensdagavond in het EFL Cup-duel met Brighton & Hove Albion (1-0) voor de tweede keer op rij buiten de wedstrijdselectie gelaten. Na afloop gaf manager Mauricio Pochettino tekst en uitleg bij het passeren van Madueke.

Madueke nam tegen Brighton plaats achter de dug-out van Chelsea, te midden van een groot aantal geblesseerde spelers en spelers die rust kregen van Pochettino. Onder hen Thiago Silva, Reece James, Benoit Badiashile, Wesley Fofana en Christopher Nkunku. Dat Madueke daar ook zat was voor de aanvaller echter een bijzonder slecht signaal.

Pochettino acht de voormalig PSV'er op dit moment niet nodig te hebben en liet hem om die reden buiten de selectie tegen Brighton. Afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen Aston Villa ontbrak de aanvaller ook al. Opvallend genoeg waren er wel plekken ingeruimd voor jongelingen Alfie Gilchrist, Alex Matos, Josh Brooking en Deivid Washington.

"Of Madueke geblesseerd is? Nee, het is gewoon een kwestie van selecteren. We hebben op dit moment veel keuzes te maken", lichtte Pochettino na afloop toe tijdens de persconferentie. Verwacht wordt dat de Argentijnse coach in aanloop naar het competitieduel met Fulham uitgebreider stil zal staan bij de rol van Madueke. Chelsea won het bekerduel met Brighton met 1-0 door een treffer van Nicolas Jackson.