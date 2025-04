Noni Madueke en Jadon Sancho eisen hoofdrol op bij probleemloze zege Chelsea

Chelsea heeft donderdag een enorme stap gezet richting de halve finale van de Conference League. De formatie van Enzo Maresca liet Legia Warschau kansloos in het heenduel van de kwartfinale: 0-3. Voormalig PSV’er Noni Marieke tekende voor twee van de drie treffers. De return op Stamford Bridge vindt over een week plaats.

Lange tijd hield Chelsea het tempo laag en vocht Legia voor wat het waard was. Niet zonder resultaat, want buiten een ietwat gevaarlijk schot van Kiernan Dewsbury-Hall creëerden de Londenaren geen kansen.

Cole Palmer bleef ondanks de doelpuntendroogte voor rust in de kleedkamer achter aan het begin van de tweede helft. Zijn vervanger Madueke zou de hoofdrol opeisen, maar niet voordat de pas zeventienjarige Tyrique George de bezoekers op 0-1 had gezet. De rechtsbuiten tikte een rebound binnen.

Een slechte uittrap van Legia-doelman Kacper Tobiasz leidde de 0-2 in. Reece James bereikte Jadon Sancho, die het overzicht behield en Madueke een enorme kans bood. De linkspoot kreeg te veel tijd en ruimte in de zestien en verschalkte Tobiasz: 0-2.

Chelsea kreeg met zo'n twintig minuten te gaan een strafschop na een overtreding op randje zestien. Christopher Nkunku koos voor de linkerhoek, net als de reddende Tobiasz. Nog geen minuut later werd het alsnog 0-3, toen Madueke bij de tweede paal binnenliep op aangeven van opnieuw Sancho.

Chelsea, of in een extreem onwaarschijnlijk geval Legia, neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van Djurgårdens IF - Rapid Wien. De Zweden en Oostenrijkers beginnen om 21.00 uur aan hun heenduel in Stockholm.

De andere halve finale zal bestaan uit de winnaars van de kwartfinales tussen NK Celje en Fiorentina en Real Betis en Jagiellonia Bialystok.