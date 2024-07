‘Nog 4 clubs uit grote competities willen overbodige Sutalo overnemen van Ajax’

Josip Sutalo ligt ondanks een teleurstellend debuutseizoen bij Ajax nog steeds goed in de markt. Volgens de Italiaanse transfermarktexpert Gianluca Di Marzio kan de Kroatische centrumverdediger rekenen op interesse van clubs uit verschillende Europese topcompetities.

De 24-jarige Sutalo kwam vorig jaar zomer voor ruim twintig miljoen euro over van Dinamo Zagreb, maar heeft nog niet weten te overtuigen in de Johan Cruijff ArenA.

Voetbal International meldde begin juli dat Ajax weinig toekomst meer ziet in de zeventienvoudig international van Kroatië. De Amsterdammers zijn naar verluidt tot de conclusie gekomen dat het beter is om Sutalo deze zomer te verkopen en de club werkt er op de achtergrond hard aan om dat ook voor elkaar te krijgen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Journalist Ben Jacobs bracht maandag al dat Sutalo op de radar is verschenen van Wolverhampton Wanderers. Volgens transfermarktexpert Di Marzio heeft de verdediger meer opties om uit te kiezen. Zo wordt hij nu ook gelinkt met een transfer naar Fiorentina, dat Sutalo een jaar geleden ook al wilde inlijven. Destijds trok Ajax echter aan het langste eind.

Ook Brighton & Hove Albion, West Ham United en de kampioen van Duitsland Bayer Leverkusen worden genoemd als clubs waar Sutalo op een shortlist staat. Leverkusen was in de markt voor Bologna-verdediger Riccardo Calafiori, maar de Italiaan is hard op weg naar Arsenal, waardoor Sutalo bij die Werkself in beeld gekomen is.

Op dit moment heeft Sutalo nog geen keuze gemaakt, omdat hij van plan is de ‘verschillende mogelijkheden te evalueren’. VI schreef eerder nog dat een vertrek bij Ajax geen uitgemaakte zaak is. “Ajax boort de contacten aan om een club voor hem te vinden, maar wat niet meehelpt, is dat Sutalo zelf andere plannen heeft en vooralsnog niet wil vertrekken uit Amsterdam. Hij lijkt onder Francesco Farioli op revanche te mikken.”

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Ajax-nieuws? Word nu lid van het Ajax Zone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties