‘NOC*NSF hoopt te profiteren als Vitesse alsnog failliet gaat'

Hoewel Vitesse op maandag 1 juli een akkoord bereikte met de Gelderse ondernemer Guus Franke over de overname van de club, is een faillissement van de club nog altijd niet definitief afgewend. Het NOC*NSF kijkt 'nieuwsgierig' mee naar alle ontwikkelingen, zo meldt sportmarketeer Chris Woerts op X.

"De soap bij Vitesse dendert door", schrijft Woerts. Het NOC*NSF is geïnteresseerd om eigenaar te worden van Sportcentrum Papendal, het sportcomplex van Vitesse, indien de club omvalt.

Het NOC*NSF is de Nederlandse vertegenwoordiger in het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en speelt een grote rol bij de selectie voor Nederlandse deelnemers aan de Olympische Spelen. Sporters trainen onder de vlag van het NOC*NSF overigens al jarenlang op Papendal.

Vitesse verkeert in grote financiële problemen en bereikte begin juli een akkoord met Franke over een overname. Binnen de KNVB worden echter grote vraagtekens gezet bij de herkomst van het vermogen van Franke en de betrouwbaarheid van de ondernemer, die in Ewijk geboren is maar woonachtig is in Zwitserland.

De overname van Vitesse is nog allesbehalve zeker. Op dit moment doet de beroepscommissie licentiezaken van de KNVB onderzoek naar Franke.

Franke zelf dreigde deze week al om zich terug te trekken, indien het onderzoek niet snel afgerond wordt. "Op basis van het verleden wordt nu gezegd dat er meer onderzoek nodig is, maar dat slaat nergens op. Het is zelfs gemeen", stelde Franke vrijdag tegenover Omroep Gelderland.

Mocht de beroepscommissie van de KNVB de overname afkeuren, dan lijkt een faillissement voor Vitesse onafwendbaar. De commissie streeft ernaar om vóór maandag 22 juli met een uitspraak te komen.

