Noa Vahle heeft probleem in Servisch bos en mist mogelijk voorbeschouwing Ajax

Noa Vahle en Youri Mulder missen mogelijk de voorbeschouwing op het duel tussen Ajax en FK Vojvodina. Het duo was donderdagmiddag op weg naar het stadion om vooruit te blikken op de wedstrijd in de voorronde van de Europa League, maar in een Servisch bos kregen de presentatrice en de analist een lekke band.

In een video-item voor Ziggo Sport vertelt Vahle over het avontuur met Mulder. “Ik moet erom lachen, maar eigenlijk is het niet om te lachen.”

“We reden met de auto over allemaal landweggetjes, maar we kregen dus een lekke band. Dus ik hoop dat we het halen, want in principe beginnen we om 19:40 uur met de voorbeschouwing”, aldus Vahle.