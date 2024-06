Verbeten Noa Lang maakt duidelijk statement: ‘Ze willen hem tantoe graag zijn’

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die uitgebreid reageert op de hoofdband van collega en vriend Memphis Depay.

De immer spraakmakende Lang begrijpt niets van de ontstane ophef over de hoofdband van Memphis, zo zegt de 24-jarige aanvaller van PSV te gast in de podcast Matchday van de Rotterdamse rapformatie Broederliefde. Supergaande plaatste dinsdag een voorstukje van de gloednieuwe podcast die woensdag om 16:00 uur verschijnt.

Lang steekt zijn mening over de veelbesproken zweetband van Memphis niet onder stoelen of banken. “Als iemand met hoofdband wil spelen, speel met hoofdband. In de NBA speelt iedereen met een hoofdband.”

“Broer, ik weet niet of jullie het kunnen herinneren”, gaat Lang verder. “Arjen Robben speelde altijd met een witte maillot onder zijn ding. Dat was prima. Memphis scoort gewoon en het gaat alleen over die hoofdband.”

Lang denkt dat Memphis de tafels kan draaien. “Als hij met die hoofdband speelt en NL wint het EK… Dan is het ineens oké.” Lang denkt te weten waarom Memphis heeft gekozen voor een hoofdband. “Broer, ik kan ook bepaalde dingen doen waarvan ik weet: ai, vandaag gaat iedereen op mij letten. Iedereen volgt Memphis gelijk weer de dag. De naam van Memphis is weer groot.”

“Maar bro, mensen blijven maar happen, happen, happen, happen en happen. Ze maken zich druk om rare dingen, maar stiekem willen ze Memphis tantoe (heel erg, red.) graag zijn.” Rapper Emms heeft voor de podcast speciaal een witte hoofdband omgedaan. In de caption wordt hij gekscherend Smmemphis genoemd.

Lang haalt in zijn betoog hetzelfde argument aan als voormalig international Eljero Elia via X al deed. “Toen Robben met een witte maillot speelde hoorde je niemand”, twitterde de 37-jarige Leidschendammer vorige week.

Toen Robben met een witte maillot speelde hoorde je niemand ???? — Eljero Elia (@EljeroElia) June 7, 2024

