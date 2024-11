Noa Lang rekent in De Telegraaf af met ‘fabeltje’: ‘Het is gewoon bullshit’

PSV-aanvaller Noa Lang heeft tijdens het trainingskamp van het Nederlands elftal een openhartig gesprek gevoerd met Mike Verweij, journalist van De Telegraaf. De 25-jarige buitenspeler sprak zich onder meer uit over de vele haatreacties die hij online krijgt.

Lang prijkt vrijdagochtend op de voorpagina van Telesport. ‘Entertainer op en buiten veld’, kopt Verweij. In zijn artikel tekent de journalist op dat Lang zich vlak voor het interview heeft geëxcuseerd voor zijn ochtendhumeur.

Volgens de vastberaden Lang hebben vooral ouderen last van hem. “Het is oprecht een generatiekloof. Wij zijn anders groot geworden dan jullie en hebben social media en de hele poespas.”

Verweij vraagt Lang naar het label ‘blessuregevoelig’, dat hij de afgelopen jaren vaak op zich geplakt krijgt. “Kijk even hoeveel blessures ik heb gehad. Het is gewoon bullshit. In mijn eerste jaar bij PSV heb ik drie keer dezelfde hamstringblessure gehad. In de drie jaar bij Club Brugge en in mijn tijd bij Ajax heb ik zelden iets gehad”, aldus de tienvoudig international.

Lang hoeft geen waardering van de media, zo zegt hij zelf. “Ik krijg de waardering van de mensen die ik belangrijk vind: binnen PSV, mijn ploeggenoten en de staf en verder familie en vrienden. De rest neem ik met een korreltje zout. Voetballiefhebbers, de mensen die er kijk op hebben, waarderen mij.”

De aanvaller heeft vorig seizoen erg diep gezeten. “Ik vroeg me af of het nog wel goed zou komen met mijn hamstring. Kan ik nog wel normaal voetballen? Het gaat maar niet weg. Elke dag zo opstaan en naar de sportschool. Ik was ook niet thuis bij mijn gezin, maar sliep in een hotel in Amsterdam. Het was gewoon een heel vieze tijd”, aldus Lang.

Inmiddels zit de openhartige Lang weer lekker in zijn vel. “Ik voel me weer voetballer. Waarom zou ik me na vorig seizoen druk maken over bepaalde dingen? Ik zit weer lekker bij het Nederlands elftal.”