Noa Lang reageert met 4 woorden geagiteerd onder oude beelden van Jordan Teze

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die reageert onder een oude video met uitspraken van Jordan Teze die opnieuw geplaatst is.

Jordan Teze kwam vrijdag in opspraak tijdens de persconferentie van PSV. Peter Bosz onthulde dat de verdediger niet meer voor de Eindhovenaren wil spelen om een transfer naar AS Monaco te forceren. “Onbegrijpelijk”, vindt de trainer.

Onder meer Voetbalzone en ESPN deelden al snel beelden van oude uitspraken van Teze, die tegen Olivier Boscagli zei: “PSV is my life, my friend!” Ook zei de verdediger nog geen twee weken geleden dat hij ‘gegarandeerd’ bij PSV zou blijven en dat hij sowieso op de teamfoto van de Eindhovense ploeg zou staan.

Noa Lang kan het niet waarderen dat beelden met uitspraken van Teze uit mei gedeeld worden en reageert direct op de Instagram Post van ESPN. “Kinderachtig van jullie man”, aldus de aanvaller van PSV.