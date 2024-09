Noa Lang kwam zaterdag niet in actie voor PSV tegen NEC (2-0 winst), maar was wel aanwezig in het Philips Stadion. Daar liet de linksbuiten zich samen met Rick Karsdorp, die nog niet fit was, van zijn goede kant zien.

Lang en Karsdorp maakten gezamenlijk een praatje met een ernstig zieke PSV-supporter, die in een mobiel ziekenhuisbed aanwezig was bij de wedstrijd tegen NEC.

Het werd mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen PSV en Stichting Ambulance Wens, zo meldt Rik Elfrink op X. "Deze stichting doet heel belangrijk werk", zegt Elfrink.

Het is niet helemaal duidelijk waarom Lang er niet bij was tegen NEC. "Nee, dat is het niet. Maar je moet soms keuzes maken", antwoordde Bosz toen verslaggever Pascal Kamperman van ESPN vroeg of Lang niet fit genoeg is voor de ontmoeting van zaterdagmiddag in het Philips Stadion.

''Maar als hij vandaag geen minuten kan maken, dan kan dat dinsdag (tegen Juventus, red.) ook niet, denk ik dan'', wierp Kamperman direct op. "Maar dat is gelukkig waarom ik trainer ben. En wij dus wat verder kunnen kijken, en meer informatie hebben", counterde de PSV-coach.