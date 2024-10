Noa Lang lijkt kort voor Klassieker voorkeur uit te spreken tussen Feyenoord en Ajax

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang, die een pikante like uitdeelt in aanloop naar De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax van woensdag.

De vleugelaanvaller van PSV toont middels een like waardering voor een filmpje dat dinsdag door Ajax op de social media-kanalen werd gedeeld. Hierop is te zien hoe de fanatieke achterban zich laat horen op de afsluitende training van de Amsterdammers ter voorbereiding op het bezoek aan Rotterdam.

De in Capelle aan de IJssel geboren Lang groeide op in Rotterdam en maakte acht jaar deel uit van de jeugdopleiding van Feyenoord. De buitenspeler kreeg in 2013 een aanbod om over te stappen naar Ajax, al vanaf de jongste jaren zijn favoriete club. Dat werd hem niet door iedereen in Feyenoord-kringen in dank afgenomen.

Lang schopte het bij Ajax tot Jong Ajax, om vervolgens ook de stap naar het eerste elftal te zetten. Bij zijn eerste basisplaats, tegen FC Twente in 2019, tekende hij direct voor een hattrick. Lang wist bij Ajax nooit definitief door te breken en vertrok uiteindelijk naar Club Brugge. Via de Belgische topclub kwam de aanvaller in 2023 bij PSV terecht.

De opwarmvideo van Ajax is overigens niet alleen geliket door Lang. Ook onder meer Justin Kluivert, Kian Fitz-Jim, Ryan Babel en Steven Bergwijn zijn onder de indruk van de steun die de fans geven aan de Ajax-spelers.

