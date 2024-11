Noa Lang keerde deze interlandperiode eindelijk weer terug bij het Nederlands Elftal. De buitenspeler kreeg tegen Bosnië en Herzegovina een kans in de basis. Na afloop verscheen Lang voor de camera van Ziggo Sport, waar hij een aparte vraag kreeg voorgeschoteld.

“Het is mooi. Ik heb er lang voor gewerkt. Het is mooi om terug te zijn”, begon Lang het interview. “Ik baal eerlijk gezegd wel van het resultaat. Ik denk dat het onnodig is. We hebben genoeg kansen gehad op de 0-2, waaronder ik.”

“Ik baal van het resultaat, want dit staat toch niet lekker. Je moet gewoon die 0-2 maken. Als je dat niet doet, weet je dat zij er tot het einde in blijven geloven”, geeft de PSV’er aan.

“Je weet dat zij nog wel een momentje gaan krijgen, op een lastig veld. Dan is het zo’n avond. In de tweede helft zakte het een beetje in elkaar”, aldus een kritische Lang.

De international wordt ook gevraagd naar zijn eigen spel: “Als ik had gescoord, had ik positiever teruggekeken op mijn eigen spel. Het kan altijd beter, ik ben altijd erg zelfkritisch. Maar gezien van waar ik kom, heb ik het bij vlagen wel oké gedaan, denk ik.”

Verslaggever Sam van Royen sluit het interview af met een opvallende, niet-voetbalgerelateerde vraag: welk nummer vindt Noa Lang beter, 7K of Damage? “7K is vijf jaar geleden ergens in een kelder opgenomen toen ik achttien was. Een beetje een kinderachtig liedje. Damage is wel een knaller”, reageert de PSV-aanvaller lachend.