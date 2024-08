Noa Lang krijgt kwetsend spreekkoor van Feyenoord-fans over zich heen tijdens nederlaag PSV

Vanuit het uitvak in het Philips Stadion klonk zondagavond tijdens de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord (4-4, 2-4 n.s.) een kwetsend spreekkoor richting Noa Lang. De aanvaller van PSV werd na zijn wissel onvriendelijk toegezongen.

Vooraf maakte Peter Bosz al duidelijk voorzichtig om te willen springen met Lang, die terug is van een slepende hamstringblessure. De linksbuiten van PSV, die met een knappe goal in de negende minuut de score opende, ging uiteindelijk in de 64ste minuut naar de kant.

Op het moment dat Lang plaatsnam in de dug-out bij PSV, klonk een spreekkoord vanuit het uitvak van Feyenoord. "Joden lopen altijd weg!", werd gescandeerd.

Lang kwam in de jeugd uit voor Feyenoord, waar hij tussen 2005 en 2013 speelde. Daarna volgde een controversiële overstap naar Ajax, waar hij uiteindelijk zou doorbreken in het profvoetbal.

Lang sprak zich in het verleden al vaker uit als aanhanger van Ajax. "Dan kan ik niet voor Feyenoord spelen", zei de vleugelspits in 2023 in de podcast Pingelaars. "Ik haat Feyenoord niet, ik vind het gewoon een mooie club. Ik ben alleen niet voor Feyenoord."

"Ze hebben fanatieke supporters, maar ze pakken mij gewoon niet. Ik zie mezelf niet meer in een Feyenoord-shirt. Ik heb er geen minuut over nagedacht. Ik heb bedankt en gezegd dat ik geen interesse heb", aldus Lang een jaar geleden.