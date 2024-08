PSV-trainer Peter Bosz: ‘Noa Lang kan soms in 10 minuten doen waar een ander 45 minuten over doet’

Peter Bosz heeft vertrouwen in Noa Lang. De oefenmeester van PSV ziet de vleugelaanvaller aan de vooravond van het nieuwe seizoen steeds fitter worden. Lang moest een groot gedeelte van de afgelopen jaargang missen vanwege blessureleed. Daarnaast ging het EK in Duitsland aan zijn neus voorbij.

Lang tekende een jaar geleden voor het enige doelpunt in het duel om de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord (0-1 winst) in De Kuip. Het was de start van een zeer succesvol seizoen voor PSV, dat op indrukwekkende wijze kampioen werd en de achtste finale bereikte in de Champions League.

"60, 90 minuten. Zit hij alweer een beetje in die range?", wil Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad op de persconferentie van vrijdag weten van Bosz. "Het is lastig om in minuten uit te drukken", zo benadrukt de trainer van de kampioen uit Eindhoven direct.

"Je kijkt vooral naar wat hij doet in zo'n wedstrijd. Want Noa kan soms in 10 minuten doen waar een andere speler 45 minuten over doet. Dus daar kijken we ook naar", weet Bosz hoe belangrijk Lang voor zijn elftal kan zijn. "Maar het is vooral belangrijk dat we hem rustig opbouwen."

"Alles dat hij doet, doet hij honderd procent", wijst Bosz nog maar eens op de professionaliteit van Lang. "Dat weten we. Dus moeten wij hem eigenlijk ook een beetje in bescherming nemen. En niet gelijk loslaten en maar kijken hoe ver hij komt."

"Dus dat doen we op trainingen en tijdens wedstrijden. En we zijn nu vier weken onderweg, en dat gaat goed", is de trainer van PSV onder de indruk van de progressie die de vleugelaanvaller heeft geboekt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

