Noa Lang deelt op Instagram nieuwe plaagstoot uit aan Feyenoord

Noa Lang houdt wel van plagerijtje, zo gaf de linkeraanvaller van PSV toe na de overwinning tegen Feyenoord (3-0). Lang komt op Instagram met een nieuwe steek onder water richting Rotterdam.

Lang deelt op zijn Instagram Stories een reeks foto's van zondagmiddag. Achter een van de story's zet Lang de tune I Will Survive van de Hermes House Band, de goaltune van Feyenoord. Die werd overigens ook door de supporters van PSV al treiterend gezongen in het Philips Stadion na de 3-0 van Malik Tillman.

Lang maakte tegen Feyenoord de openingstreffer en pakte bij het juichen de hoekvlag. Ook daar zat een boodschap achter. "Ik vond het grappig. Ik zie al heel de week een filmpje van Feyenoord, toen ze scoorden en hier wonnen."

"Ik hoop dat het na deze actie een keertje klaar is misschien", aldus Lang na afloop bij ESPN, terwijl de beelden werden getoond van Cyriel Dessers, die na de 0-4 voor Feyenoord tegen PSV in september 2021 provocerend juichte met de cornervlag in zijn hand.

"Elke keer als we tegen Feyenoord spelen, zie ik dit filmpje. Ik vond het leuk, ik hou een beetje van plagen", zo besloot Lang het interview.