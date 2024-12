Noa Lang legt juichactie uit: 'Kan Feyenoord hier nu mee stoppen?'

Noa Lang is een zeer tevreden mens na de 3-0 overwinning van PSV op Feyenoord van zondag. De vleugelaanvaller wordt na afloop bij ESPN uiteraard gevraagd naar zijn opvallende manier van juichen na zijn openingstreffer. Het had inderdaad te maken met het juichen van Cyriel Dessers van ruim drie jaar geleden.

''Het ging best wel makkelijk in de eerste helft. Ik denk dat ze weinig te vertellen hadden. We lieten vanaf minuut één zien dat we de baas zijn hier. Het was eigenlijk niet zo moeilijk, daar verbaasde ik me wel over. Na rust was het lastiger, hadden we een lastige vijftien minuten ofzo met een bal op de lat. Maar verder zijn we niet in de problemen gekomen'', analyseert Lang de gewonnen topper tegen Feyenoord.

Verslaggever Vincent Schildkamp werpt vervolgens op dat mensen na zo'n wedstrijd als tegen Feyenoord niet snappen waarom er onlangs met 1-0 werd verloren van sc Heerenveen.

''Weet je, we zijn ook mensen'', countert Lang. ''Ik denk dat we al anderhalf jaar lang in Nederland iedereen ondersteboven spelen. We speelden slecht. Maar wat ik zeg, we zijn ook mensen. Het kan een keer gebeuren. Vermoeidheid speelde misschien ook een rol. Die week moesten we ook veel reizen.''

''Maar zoals we vandaag reageren... We raken er niet van in de war. Mensen hoopten van wel. Maar helaas, pindakaas'', geeft Lang mee aan de mensen die hoopten dat PSV zou verliezen van Feyenoord. Om vervolgens zijn 1-0 te analyseren. ''Perisic gaf hem precies goed. Ik kan heel blind naar de tweede paal lopen, dat hij hem voorlangs geeft, maar het was een goede loopactie naar de eerste paal. Het net vloog eruit, dat had ik niet eens door.''

Schildkamp wil tot slot weten of er een gedachte zat achter het juichen van Lang, die demonstratief de cornervlag omhoog hield. ''Ik vond het grappig. Ik zie al heel de week een filmpje van Feyenoord, toen ze scoorden en hier wonnen. Ik hoop dat het na deze actie een keertje klaar is misschien'', aldus Lang, terwijl de beelden worden getoond van Dessers, die na de 0-4 voor Feyenoord tegen PSV in september 2021 juicht met de cornervlag in zijn hand.

''Elke keer als we tegen Feyenoord spelen, zie ik dit filmpje. Ik vond het leuk, ik hou een beetje van plagen'', zo besluit Lang, die van Schildkamp meekrijgt 'dat we dat inmiddels weten'.