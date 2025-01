Noa Lang deelt foto met Steven Bergwijn en veroordeelde Quincy Promes; opvallend voorwerp op tafel

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Noa Lang. De 25-jarige aanvaller van PSV heeft samen met Steven Bergwijn een bezoek gebracht aan de in Nederland veroordeelde Quincy Promes in Dubai.

Lang deelde maandagavond een recap van zijn winterstop via Instagram. De twaalfvoudig international liet met meerdere foto’s en video’s zien wat hij de afgelopen weken gedaan heeft. Zo werd onder meer duidelijk dat Lang opnieuw de studio in is gedoken, om te werken aan het nummer Waka.

Op de laatste foto die Lang deelt zijn Bergwijn (Al-Ittihad) en Promes (United FC) te zien. Laatstgenoemde werd in februari 2024 in Nederland veroordeeld tot twee gevangenisstraffen: anderhalf jaar voor het neersteken van zijn neef na een ruzie en zes jaar voor betrokkenheid bij drugshandel.

Opa Toivonen, een bekende PSV-supporter op X, verbaast zich vooral over een voorwerp dat op tafel ligt. “Nou ben ik een groot verdediger van ieders recht om ‘lekker te doen en laten wat je zelf wil’, maar dit had ik toch echt niet op mijn socials gedeeld Noa. Je kan toch niet zomaar met een aansteker op de foto gaan als topsporter?”