Noa Lang zet Ajax op scherp in aanloop naar topper tegen PSV

Noa Lang richt zich na de interlandweek met het Nederlands elftal weer volledig op PSV. De vleugelaanvaller kent de opdracht voor komend weekeinde: winnen van Ajax om de titelstrijd in de Eredivisie weer heel spannend te maken.

''We staan zes punten achter op Ajax, het is de bedoeling dat dit er drie worden, want anders is het wél klaar voor ons'', erkent Lang in een uitgebreid interview met Voetbal International dat PSV voor een cruciale wedstrijd op eigen veld staat.

De titelrace tussen Ajax en PSV kwam onlangs ook ter sprake bij Oranje. ''Is gewoon leuk, er wordt wel een beetje gedold. Dan zeg ik dat het heel leuk gaat worden bij ons. Maar je merkt wel dat de jongens van Ajax niet heel veel te verliezen hebben, omdat niemand deze prestaties eigenlijk van hen had verwacht.''

''Bij ons staat er daardoor meer druk op dan bij hen. Zo staan zij er ook in. Eigenlijk zijn ze best wel ontspannen en dat is ook logisch als je zo’n machine bent als Ajax nu is'', is Lang onder de indruk van het elftal dat Francesco Farioli in nog geen jaar tijd heeft geformeerd in Amsterdam.

Dat het spel van Ajax niet altijd sprankelend en vooral heel degelijk is, zegt Lang niet zoveel. ''Boeit het iemand dat het voetbal niet leuk is om naar te kijken als ze straks wellicht met die schaal staan? Als ze kampioen worden, dan zijn ze terecht kampioen.''

''Natuurlijk, wij willen ook mooi voetballen, maar ik wil vooral kampioen worden. Het is hun goed recht het op deze manier te doen. Als wij de titel niet pakken, hebben we helemaal niets dit jaar'', verzucht de PSV'er, die is uitgeschakeld in de Champions League en ook de finale van de TOTO KNVB Beker voor de tv moet bekijken.

Lang hoopt dat PSV de stroeve periode achter zich heeft gelaten en het seizoen nog wat glans kan geven. ''het waren ook twee kutmaanden. Het waren zelfs hele slechte en schandalige maanden'', verzucht de aanvaller, die desondanks uitkijkt naar de topper tegen Ajax.

''Wij moeten winnen. En ik ben ervan overtuigd dat als we dat doen, we het nog helemaal omdraaien. Maar dat moet dan zondag wel gebeuren'', pept Lang zijn ploeggenoten alvast op voor de kraker in het Philips Stadion.