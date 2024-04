Nijhuis gaat niet mee met de VAR: Go Ahead speelt gelijk tegen Almere City

Go Ahead Eagles is er niet in geslaagd om op twee punten van nummer vijf NEC te komen. De Deventenaren kwamen in eigen huis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Almere City, dat in de eerste helft naliet om een (ruime) voorsprong te pakken. Oliver Edvardsen zette Kowet vroeg op voorsprong, Thomas Robinet zorgde al snel voor de gelijkmaker. Almere City hoeft zich geen zorgen meer te maken om degradatie, maar een plek in de play-offs om een Conference League-ticket lijkt er ook niet meer in te zitten.

De openingsfase was voor Go Ahead, dat in de elfde minuut op voorsprong kwam. Bobby Adekanye kreeg te veel tijd en ruimte van Sherel Floranus en vond in de zestien de vogelvrije Søren Tengstedt, die na een matige eerste aanname op Samuel Radlinger stuitte. De Oostenrijkse goalie van Almere City was vervolgens kansloos op de rebound van Oliver Edvardsen, die beheerst binnenschoot in de verre hoek: 1-0.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Almere City knokte zich terug in de wedstrijd en kwam al snel dicht bij de gelijkmaker via Robinet, die uit een hoekschop tegen de paal kopte. Halverwege de eerste helft was het alsnog raak voor de Fransman. Go Ahead werkte matig weg, waardoor Hamdi Akujobi de kans kreeg om voor te zetten. Dat deed hij prima, waardoor de volgende kans van Robinet wel raak was. Zijn kopbal vloog de verre hoek in achter de kansloze Jeffrey de Lange: 1-1.

Almere City pakte na de gelijkmaker het initiatief en zocht nadrukkelijk naar de voorsprong in Deventer. Schoten van Álvaro Peña en Floranus leverden nog niet veel gevaar op, maar de volgende kans van Peña was wel een hele grote. De Spanjaard genoot veel vrijheid op de rand van de zestien en schoot net naast. Vijf minuten voor rust kopte Robinet net over uit een hoekschop en nog dichter bij het laatste fluitsignaal van de eerste helft schoot Adi Nalic ternauwernood naast.

Ook na rust was Almere City in eerste instantie de bovenliggende partij. Invaller Stije Resink werd direct gevaarlijk, wat leidde tot ontevreden reacties van het Go Ahead-publiek. Alhoewel Yoann Cathline nog een schietkans kreeg, kwam Go Ahead daarna steeds beter in de wedstrijd. Zo schoot Thibo Baeten raak uit corner, maar werd zijn treffer afgekeurd wegens hands.

Met nog een kwartier te gaan ging Jakob Breum naar de grond na contact met Joey Jacobs. Arbiter Bas Nijhuis gaf Breum een gele kaart voor een schwalbe, maar werd door de VAR toch naar het scherm geroepen. Nijhuis bekeek de beelden uitvoerig, maar bleef bij zijn initiële beslissing en liet doorvoetballen, tot onbegrip van alles en iedereen met een rood-geel hart.

Met hernieuwde energie ging Kowet op zoek naar de voorsprong en die kwam er ook bijna, toen Finn Stokkers via De Lange tegen de paal schoot. Van écht doordrukken was echter geen sprake, waardoor de wedstrijd langzaam maar zeker afstevende op een gelijkspel. Die kwam er ook, want beide ploegen slaagden er niet meer in om te scoren.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties