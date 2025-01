Nieuwe wet in 2025 brengt veel Nederlandse profclubs in grote financiële problemen

Veel Nederlandse profclubs gaan vanaf dit jaar grote financiële gevolgen ondervinden van een nieuwe wet. In een uitgebreid artikel van het Algemeen Dagblad schetst onder meer Bas Raemakers van Eredivisie CV de enorme gevolgen van het verbod op goksponsoren in het voetbal. “De schade is fors”, zo luidt de conclusie.

Het is al sinds juli 2023 verboden voor clubs om deals te sluiten met bedrijven uit de gokindustrie, maar vanaf juli 2025 wordt het ook verboden voor online gokbedrijven om ongerichte reclame te maken in de sport. Het is een democratisch besluit van de Tweede Kamer om gokverslaving te bestrijden.

De gevolgen van de nieuwe regelgeving zijn enorm voor het voetbal, verwacht Raemakers. Liefst 33 van de 34 profclubs in Nederland zijn in 2021, toen gokreclames plotseling toegestaan werden, namelijk in zee gegaan met bettingpartners.

“De schade is fors”, zo benadrukt de commercieel directeur van Eredivisie CV. “Wat wij hebben berekend is 40 miljoen euro directe impact door het wegvallen van sponsoring van clubs en 30 miljoen euro indirecte schade door het wegvallen van advertenties bij mediapartners.”

“Direct nadat bekend werd dat de online kansspelmarkt gelegaliseerd werd, zijn wij samen gaan zitten met de hele sector om een plan te maken dit zelf te reguleren”, vervolgt Raemakers. “We wilden dat spelers en trainers niet in reclames zouden meedoen.”

“Daarbij wilden we een intensieve voorlichting aan spelers over matchfixing én aan supporters over gokverslaving. En ten slotte wilden we verregaande beperkingen in onze sponsorproposities. We zijn daarin qua beperkingen al heel ver gegaan, maar dan moet je wel constructief met de politiek in gesprek kunnen gaan.”

“Dit maakt een gezonde exploitatie van een betaald voetbalsector ontzettend lastig”, besluit Raemakers. “Als je kijkt naar de top tien Europese competities en hoe het daar geregeld is op financieel gebied, dan is het sowieso al heel erg moeilijk om competitief te blijven. We hebben de ambitie om de zesde competitie in Europa te blijven. Nu loop je het risico dat we straks geen zesde meer zijn.”