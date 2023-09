Nieuwe update Voetbalzone App: Live Meepraten en Dark mode

Vrijdag, 15 september 2023 om 13:00 • Justus Dingemanse

In de afgelopen periode ervaarden sommige leden problemen met Live Meepraten via de app van Voetbalzone. Inmiddels is er voor zowel een Android (v4.4.1) als iOS (v4.7.3) een update beschikbaar die deze problemen oplost. Op veler verzoek is er nu ook een dark mode in te stellen via 'Instellingen' en 'Theme'. Met uitzondering van 'Meer reacties' wordt alles dan in een donker kleurenschema weergegeven. Bij de eerstvolgende update wordt het kleurenschema ook daar worden toegevoegd.

De technische afdeling van Voetbalzone is bezig met het updaten van de (mobiele) website en de app. Mocht je tegen een probleem aanlopen bij het gebruik hiervan, stuur dan een bericht naar account 'Voetbalzone' of mail naar editors(at)voetbalzone.nl.