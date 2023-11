Nieuwe Feyenoord-assistent Reijnen krijgt veeg uit de pan: ‘Een Tempo Team-td’

Woensdag, 29 november 2023 om 18:08 • Wessel Antes • Laatste update: 18:15

Journalist Reon Boeringa van Voetbal International heeft een duidelijke mening over het vertrek van Etiënne Reijnen naar Feyenoord, zo blijkt uit een bericht dat hij plaatst op X. De 36-jarige Zwollenaar ondertekende woensdag een contract in Rotterdam-Zuid, waar hij assistent-trainer wordt van succescoach Arne Slot. Boeringa, die de clubs uit het Noorden volgt voor VI, vindt dat Reijnen wel heel snel vertrekt bij SC Cambuur, zo laat hij merken via X.

Reijnen was sinds juli actief als technisch directeur bij Cambuur, waar hij nu alweer vertrekt om bij Feyenoord in een andere functie aan de slag te gaan. Boeringa begrijpt weinig van het razendsnelle vertrek uit Leeuwarden, zo laat hij blijken op X.

Het was best bijzonder dat Cambuur het afgelopen zomer aandurfde om de onervaren Reijnen voor vier jaar vast te leggen in een directierol. Dan denk je: daar staat vanuit Reijnen een bepaalde loyaliteit tegenover. Een half jaar later is hij echter weer weg. Een Tempo Team-td. — Reon Boeringa (@reonboeringa) November 29, 2023

“Het was best bijzonder dat Cambuur het afgelopen zomer aandurfde om de onervaren Reijnen voor vier jaar vast te leggen in een directierol”, schrijft Boeringa op X. “Dan denk je: daar staat vanuit Reijnen een bepaalde loyaliteit tegenover. Een half jaar later is hij echter weer weg.” Boeringa sluit zijn bericht af met een conclusie. “Een Tempo Team-td.”

Toevalligerwijs werd Boeringa afgelopen zomer door VI aangesteld als clubwatcher van Ajax. Een paar maanden later werd echter al duidelijk dat hij niet meer in die functie actief is. De journalist wordt daar dan ook op gewezen door zijn volgers. “Dat is voor jou toch ook van toepassing? Jij begon afgelopen zomer als Ajax-watcher en ondertussen watch je alleen nog clubs uit het Noorden.” Een ander laat zich ook uit met een knipoog. “Net zoals jij een Tempo Team-Ajax-watcher was.” Waarom Boeringa zich niet meer bezighoudt met Ajax, is onduidelijk.

Reactie Reijnen

Reijnen zelf is in ieder geval blij met zijn aanstelling bij Feyenoord, zo laat hij weten op de clubwebsite. “Het is een enorme eer om bij Feyenoord in deze functie aan de slag te gaan. Zo’n kans bij een topclub komt niet snel voorbij. De prestaties en groei van Feyenoord de afgelopen jaren onder deze staf zijn indrukwekkend. Ik kijk er dan ook enorm naar uit om die samenwerking verder te ondersteunen.”

Ruim een maand geleden maakte Feyenoord bekend dat Marino Pusic zijn carrière voortzet bij Shakhtar Donetsk, om de Oekraïense topclub als eindverantwoordelijke te leiden. Een hard gelag voor Arne Slot, die sinds 2019 bijna onafscheidelijk was van Pusic. Reijnen gaat Pusic nu dus bij Feyenoord opvolgen.

De voormalig verdediger van onder meer AZ, die met Slot in het seizoen 2010/11 samenspeelde bij PEC, was sinds pas vijf maanden technisch directeur bij Cambuur. Feyenoord en Cambuur waren naar verluidt al enige tijd akkoord over zijn overgang. De afkoopsom die de Rotterdammers betalen is overigens onbekend.