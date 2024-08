Nieuwe domper voor PSV: toptarget komt niet naar Eindhoven

Een volgende domper voor PSV in de jacht op de zo gewenste centrumverdediger. Borussia Mönchengladbach heeft PSV laten weten dat het Ko Itakura niet te koop is, zo meldt het Eindhovens Dagblad.

PSV hoopt zich al tijden te versterken met een nieuwe centrumverdediger en bekend was dat de Eindhovenaren in Itakura de ideale versterking zag. Gladbach heeft PSV echter laten weten niet mee te willen werken dus moet PSV zeer snel doorschakelen naar een vervanger.

"PSV heeft van BMG opnieuw te horen gekregen dat Itakura niet for sale is", schrijft Rik Elfrink. "Karsdorp is nu dus heel dicht bij PSV, maar Itakura zeker nog niet. De vacature voor een centrale verdediger staat nog altijd uit. Wordt vervolgd."

Eerder op de dag schreef PSV-watcher Elfrink nog dat PSV een recordbod had uitgebracht op Itakura. Vijftien miljoen euro exclusief bonussen bleek echter niet genoeg voor Gladbach om de Japans international te laten gaan.

Gladbach verkent de transfermarkt naar een extra verdediger, maar is daar vooralsnog niet in geslaagd en dus wil het Itakura hoe dan ook niet laten gaan. Inclusief bonussen had Itakura zomaar een recordaankoop voor PSV kunnen worden, maar de voormalig sterkhouder van FC Groningen blijft voorlopig in Duitsland.

Het eerste bod van PSV, ongeveer 12,5 miljoen euro, werd resoluut van tafel geveegd door Gladbach. Donderdag kwam de regerend landskampioen van Nederland terug met een verbeterd bod op Itakura. Een tevergeefse poging, zo blijkt nu dus.

Twee zomers geleden nam Gladbach de 29-voudig international van Japan over van Manchester City. De Duitse club telde destijds 5 miljoen euro neer. Tot dusver speelde Itakura 49 officiële wedstrijden in dienst van Gladbach, waarin de rechtspoot goed was voor 3 doelpunten en 3 assists.