Nieuwe bondscoach haalt Mohamed Salah niet bij selectie Egypte

Mohamed Salah zit niet bij de selectie van Egypte voor de aankomende oefeninterland tegen Nieuw-Zeeland, zo maakt de bond zondag bekend op de sociale media-kanalen. Hossam Hassan, sinds februari van dit jaar de bondcoach van het Afrikaanse topland, heeft de sterspeler in overleg met zijn club Liverpool thuisgelaten. Dat is althans de lezing van Daily Mail-journalist Lewis Steele.

"Egypte staat op het punt om de wens van Liverpool om Mo Salah thuis te laten voor de aankomende interlandperiode te vervullen", schreef Steele op X. "Hossam Hassan was erg terughoudend, maar de minister van Sport van het land heeft hem overgehaald. Club en land zijn het erover eens dat dit de beste beslissing is met het oog op de lange termijn."

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Snel na de berichtgeving van de Britse verslaggever bevestigde Egypte de afwezigheid van Salah. Later op de zondag licht Hassan de keuze verder toe op een persconferentie.

Liverpool zou dus gevraagd hebben om het thuislaten van Salah. The Reds zien in dat hun topscorer de rust kan gebruiken nu hij op leeftijd komt. De linkspoot wordt dit jaar 32 jaar oud.

Ondanks zijn leeftijd is Salah dit seizoen onverminderd sterk bezig. In negenentwintig wedstrijden voor Liverpool was hij goed voor evenveel doelpuntencontributies: negentien treffers en tien assists.

Bij het nationale elftal is Salah normaliter de grote man. De rechtsbuiten draagt steevast de aanvoerdersband en is de belangrijkste pion in het aanvalsspel van Egypte. In negenenzestig interlands was hij goed voor vierenvijftig doelpunten.

Op vrijdag 22 maart neemt Egypte het in Nieuw-Zeeland op tegen het team uit Oceanië. De aftrap van het duel is om 19:00 uur Nederlandse tijd.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste Voetbalzone (Feyenoord/Ajax/PSV/Transfer) nieuws? Volg dan nu ons WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties