Niet alle sterren sluiten zich aan bij Rodri en co: ‘Ik speel liever een wedstrijd’

Voetballers spreken zich steeds vaker uit tegen de overvolle speelkalender en een staking lijkt op komst. Duitsland-aanvoerder Joshua Kimmich heeft echter een opvallend andere mening dan de meeste van zijn collega’s.

Jules Koundé, Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Rodri en Raphaël Varane zijn zomaar wat namen die zich hebben uitgesproken tegen de steeds drukker wordende speelkalender. Het risico op blessures is toegenomen volgens hen en er hangt een staking in de lucht.

Waar de meeste spelers minder wedstrijden willen spelen, heeft Kimmich een ander standpunt. De speler van Bayern München geeft tegen het Duitse Sportschau aan dat hij juist graag veel wedstrijden speelt. “Ik maak me hier misschien niet populair mee, maar ik speel graag veel wedstrijden. Ik speel liever een wedstrijd doordeweeks dan een paar dagen vrij te zijn.”

Spelers zoals Rodri en Carvajal liepen recent ernstige blessures op, maar Kimmich lijkt daar niet voor te vrezen. “Of het spelen van meer wedstrijden voor extra blessures zorgt? Ach, we hebben ook bredere selecties tegenwoordig, en blessures houd je toch. Vaak gaat het ook over ongelukken, die hou je niet tegen”, geeft de 29-jarige Duitser aan.

De Duitsers zelf kennen de komende interlandperiode ook de nodige blessures. Zo ontbreken onder anderen Marc-André ter Stegen, Jamal Musiala, Niclas Füllkrug, Kai Havertz, Robin Koch en David Raum. Terwijl Manuel Neuer, Toni Kroos en Ilkay Gündogan na het EK een punt achter hun interlandloopbaan hebben gezet.

“Het voelt alsof de halve ploeg weg is, en dat we er negen nieuwe bij hebben, maar we zullen wel als doel houden om de twee wedstrijden tot een goed einde te brengen. Maar het is moeilijk om dit op te vangen, want het is niet alsof de kern van deze groep al vijf jaar bij elkaar is”, stelt Kimmich.

Duitsland komt vrijdag tegen Bosnië-Herzegovina en maandag tegen het Nederlands elftal in actie in het kader van de Nations League. Met vier punten uit twee wedstrijden staan Nederland en Duitsland bovenaan in de poule, gevolgd door Hongarije en Bosnië-Herzegovina met elk één punt. De beste twee teams plaatsen zich voor de kwartfinales van de Nations League.