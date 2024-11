Nick Olij moet het zeker weten en checkt de broekzak van Jan Paul van Hecke bij Nederlands elftal

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Oranje-international Jan Paul van Hecke, die zijn broekzakken moet legen bij aankomst in Zeist.

Van Hecke won afgelopen zaterdag uiterst knap met Brighton & Hove Albion van titelkandidaat Manchester City: 2-1. De Zeeuwse verdediger vocht in die wedstrijd veelvuldig duels uit met superspits Erling Braut Haaland.

De Noor was eenmaal trefzeker, maar moest het verder veelal afleggen tegen Van Hecke, wat de enkelvoudig international na afloop de nodige complimenten opleverde, onder meer van Manchester City-trainer Pep Guardiola. Bij aankomst bij Oranje in Zeist kon Nick Olij het schijnbaar niet laten om ook nog even aan de strijd tussen Van Hecke en Haaland te refereren.

Op beelden van de KNVB is te zien hoe de Sparta-goalie de broekzak van Van Hecke in wil kijken. "Haaland, Haaland?", zegt Olij gekscherend.

Het onderonsje tussen Olij en Van Hecke vind je terug richting het einde van onderstaande video.