'Neymar ziet trainer met wie hij botste mogelijk bondscoach van Brazilië worden'

Brazilië is druk op zoek naar een nieuwe bondscoach na het ontslag van Dorival Júnior. De Brazilaanse voetbalbond ziet Carlo Ancelotti als absolute droomkandidaat, maar heeft nog een ijzer in het vuur, meldt Fabrizio Romano.

Dorival Júnior, die voorheen tal van Braziliaanse clubs trainde, was sinds begin 2024 de bondscoach van het Braziliaanse team. Onder zijn leiding won het Zuid-Amerikaanse land zeven wedstrijden, werd er zes keer gelijkgespeeld en verloor Brazilië drie keer.

De meeste recente nederlaag, eerder deze week tegen aartsrivaal Argentinië, kost Dorival Júnior de kop. In Buenos Aires liep de vijfvoudig wereldkampioen achter de feiten aan en verloor het met afgetekende cijfers: 4-1.

Die nederlaag had overigens geen grote directe gevolgen voor de kansen op WK-kwalificatie voor Brazilië. Het land staat met nog vier duels te spelen op plek vier. De top zes plaatst zich direct voor het WK van volgend jaar, en Brazilië heeft momenteel zes punten meer dan nummer zeven Venezuela.

Toch neemt de Braziliaanse voetbalbond dus afscheid van Dorival Júnior, die nog een contract tot eind 2026 had. Volgens GE Globo heeft de Braziliaanse voetbalbond de entourage van Ancelotti gevraagd om een gesprek met de 65-jarige oefenmeester. De Italiaan wees afgelopen zomer al een aanbod van Brazilië af.

De komst van de trainer van Real Madrid lijkt echter een lastig verhaal te gaan worden. Ancelotti zou pas bereid zijn om in juli na het WK voor Clubs eventueel aan de slag te gaan bij de Selecão. De Braziliaanse bond wil niet zo lang wachten, aangezien Brazilië begin juni alweer twee WK-kwalificatieduels moet spelen tegen Ecuador en Paraguay.

De zeventigjarige Jorge Jesus zou daarom in beeld zijn als nieuwe bondscoach. De Portugees is momenteel de trainer van Al-Hilal in Saudi-Arabië. In die functie werkte hij samen met superster Neymar, met wie hij stevig botste. Jesus is bereid om het WK voor clubs met Al-Hilal te skippen en na het einde van de competitie in mei aan de slag te gaan als keuzeheer.

Jesus staat er in Brazilië goed op door zijn succesvolle periode bij Flamengo. Zo won hij de Copa Libertadores en het Braziliaanse kampioenschap in 2019, de Zuid-Amerikaanse en Braziliaanse Supercup in 2020 en het staatskampioenschap van Rio de Janeiro in 2020.