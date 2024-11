Neymar valt in bij Al-Hilal, maar verlaat het veld binnen dertig minuten

Neymar was nog maar net teruggekeerd van een slepende kruisbandblessure, maar maandagavond ging het opnieuw mis voor de 32-jarige wereldster. Hij kwam na een klein uur als invaller binnen de lijnen bij Al-Hilal in de AFC Champions League, maar ging vroegtijdig naar de kant met een nieuwe blessure.

Neymar liep in oktober vorig jaar een kruisbandblessure op en kwam vervolgens een jaar lang niet in actie. Twee weken geleden maakte hij zijn rentree tegen Al-Ain (4-5 zege), toen hij dertien minuten voor tijd inviel.

Tegen het Iraanse Esteghlal betrad de aanvaller maandag na een klein uur spelen het veld. Een half uur later moest hij zich dus al weer laten wisselen, vanwege een blessure.

Te zien is hoe Neymar naar zijn achterbeen grijpt en vervolgens naar de zijlijn loopt. Een korte behandeling later probeert de excentrieke buitenspeler het nog even, maar enkele momenten daarna moet hij het veld toch definitief verlaten.

Op het moment dat Neymar de wei inging had Al-Hilal dankzij twee treffers van Aleksandar Mitrovic al een 2-0 voorsprong in handen. Met de voormalig duurste voetballer ter wereld op het veld werd de marge uitgebouwd naar drie en het was Mitrovic die zijn dubbelslag promoveerde tot hattrick: 3-0.

Dat was ook de eindstand. Door de zege vindt Al-Hilal zichzelf terug op de tweede plek in de westelijke groepsfase van de Aziatische variant van de Champions League.

In de Saudi Pro League doet de club het eveneens uitstekend. In negen wedstrijden werd er niet verloren en wel acht keer gewonnen, wat met één punt meer dan het Al-Ittihad van Steven Bergwijn de eerste plek oplevert.