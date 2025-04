In een voetbalgevecht met drie rode kaarten heeft Crystal Palace met 2-1 gewonnen van Brighton & Hove Albion. Door de nederlaag verliest Brighton de aansluiting met de top vijf in de Premier League.

Na slechts drie minuten opende Jean-Phillipe Mateta al de score. Op aangeven van Eberechi Eze schoot de Fransman de bal kiezelhard in de verre kruising. Daarmee tekende hij voor zijn dertiende doelpunt van het seizoen.

Na een half uur spelen leverde oud-Feyenoorder Yankuba Minteh een haarfijne voorzet af op Danny Welbeck, die de bal keurig verlengde: 1-1. De Engelse spits won zijn duel van Daniel Muñoz en was daardoor eerder bij de bal.

Muñoz, die zich bij de 1-1 zo liet aftroeven, zette Palace tien minuten na rust op voorsprong na opnieuw een assist van Eze. Het schot werd door Pervis Estupiñán van richting veranderd en belandde achter Bart Verbruggen.

In de 68ste minuut kwam Eddie Nketiah binnen de lijnen. Nog geen minuut later ontving hij zijn eerste gele kaart. Twaalf minuten na zijn wissel beging hij opnieuw een overtreding, waarvoor hij zijn tweede gele kaart kreeg. De Engelsman kon na twintig minuten dus al inrukken.

Met een 2-1 tussenstand op het scorebord en een numeriek voordeel voor Brighton ging de ploeg van Fabian Hürzeler op jacht naar de gelijkmaker. In de extra tijd werd dit voordeel van de uitploeg groter: Marc Guéhi ontving zijn tweede gele kaart en moest het veld verlaten.

De blessuretijd bedroeg twaalf minuten. Beide teams gingen op jacht naar een resultaat, maar de thuisploeg moest dat wel doen met negen man. Tot overmaat van ramp ontving Jan Paul van Hecke ook een rode kaart, nadat Mats Wieffer de bal te kort terugspeelde naar zijn teamgenoot. Van Hecke beging de overtreding en kreeg zijn tweede gele kaart.

De zeer vermakelijke wedstrijd tussen de nummers elf en acht van de Premier League eindigde met negentien man en in een 2-1 overwinning voor Palace, want in de extra tijd werd er niet meer gescoord.