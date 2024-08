‘Nederlandse topclub bekeek Tyrell Malacia, maar haakte om één reden af’

PSV heeft gekeken naar de optie om Tyrell Malacia over te nemen van Manchester United, zo meldt transferjournalist Mounir Boualin dinsdagochtend. De Eindhovenaren kregen al snel te horen dat de 25-jarige linksback nog even uit de roulatie is, waardoor technisch directeur Earnest Stewart doorschakelt.

Boualin maakt niet duidelijk of PSV de negenvoudig international wilde huren of kopen van Manchester United. Ook is het vooralsnog onbekend of de Rotterdamse Malacia het zag zitten om in Eindhoven aan de slag te gaan. Tussen 2008 en 2022 droeg hij het shirt van zijn jeugdliefde Feyenoord.

De naam van Malacia is in ieder geval gevallen bij PSV, weet Boualin. In Manchester ligt de onfortuinlijke vleugelverdediger nog tot medio 2026 vast. Hoewel Malacia vanwege blessureleed al meer dan veertien maanden geen wedstrijd meer heeft gespeeld, schat Transfermarkt zijn marktwaarde nog altijd op 18 miljoen euro.

Om die reden is het aannemelijk dat PSV de linkspoot wilde huren van the Red Devils. De club van manager Erik ten Hag telde in de zomer van 2022 nog 15 miljoen euro neer om Malacia los te weken bij Feyenoord.

In zijn eerste jaar bij Manchester United kwam Malacia tot 2.687 speelminuten, verdeeld over 39 officiële optredens. Zijn laatste wedstrijd speelde de linksback op 28 mei 2023, toen Manchester United thuis met 2-1 te sterk was voor Fulham.

Met Malacia had PSV in één klap behoorlijk wat ervaring op de Nederlandse velden in huis kunnen halen. De Rotterdammer speelde tussen 2017 en 2022 liefst 136 officiële wedstrijden namens Feyenoord. Malacia sloot zijn tijdperk in Rotterdam-Zuid af met een verloren Conference League-finale. Wel won hij met Feyenoord de TOTO KNVB Beker (2017/18) en Johan Cruijff Schaal (2019).

Omdat Malacia nog even nodig heeft om fit te worden, vermoedelijk een paar maanden, laat PSV deze optie varen. De Eindhovenaren hopen op korte termijn een aantal nieuwe verdedigers aan de selectie toe te voegen.