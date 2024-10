Nederlandse ochtendkranten zien Oranje naam te grabbel gooien tegen Duitsland

De rapen zijn gaar, een dag na de 1-0 nederlaag van het Nederlands elftal in Duitsland. Hoewel de score nog meevalt, speelde Oranje maandagavond een slechte wedstrijd in München. De Nederlandse media schrijven massaal over een bedroevende avond in de Allianz Arena.

Sjoerd Mossou van het Algemeen Dagblad gebruikt de bondscoach om de avond van Oranje te beschrijven. “De armen woest gespreid. Het hoofd gebogen. De blik verbijsterd. De lichaamstaal van Ronald Koeman vertelde maandagavond wel zo’n beetje alles: een helft lang regeerde in München de totale wanhoop bij het Nederlands elftal.”

De journalist schrijft zelfs over ‘één van de slechtste interlands ooit op werkelijk alle denkbare gebieden’. De geschorste Virgil van Dijk werd gemist volgens Mossou. “Dat is nog zachtjes uitgedrukt. Voor rust regeerde de totale chaos bij Oranje. Dat werd al na amper twee minuten pijnlijk zichtbaar, toen Jorrel Hato meteen een halfzacht balletje gaf op Micky van de Ven, en de centrumverdediger op zijn beurt veel te traag handelde.”

‘Oranje gooit in München naam te grabbel’, kopt De Volkskrant dinsdagochtend. Volgens journalist Willem Vissers zakte Nederland vooral voor rust door de ondergrens. “Nederland wil opbouwen. Dat mislukt totaal. Waarom volhardt de ploeg dan in dat spel? Geen idee. Het is voortdurend paniek en het regent fouten.”

Vissers zag meerdere spelers door het ijs zakken. “Er is geen plan B. Jorrel Hato, Quinten Timber, Micky van de Ven, Cody Gakpo en een stel anderen, ze kunnen de wedstrijd totaal niet aan.” Daarnaast wijst hij op een ontwikkeling in Groep 3 van de Nations League. “Nederland ziet Hongarije, dat won in Bosnië, op gelijke hoogte komen. Volgende maand is het Nederland - Hongarije.”

Mike Verweij vindt de schorsing van Van Dijk geen reden voor deze beschamende vertoning in München. De journalist van De Telegraaf concludeert dat Oranje ondersteboven is gespeeld tegen Duitsland. Ook Verweij schrijft over de veelzeggende lichaamstaal van Koeman. “De Oranje-wanorde (lees: collectieve offday) zorgde ervoor dat Koeman wanhopig gebarend en het antwoord schuldig lijkend zijn dug-out opzocht.”

Trouw trekt een harde conclusie. “Het Nederlands elftal leerde in de uitwedstrijd tegen Duitsland dat het zonder een aantal belangrijke spelers nauwelijks weerstand kan bieden aan een Europese topploeg.”