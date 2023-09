Nederlands elftal zet reuzenstap naar EK; Dumfries blinkt opnieuw uit

Zondag, 10 september 2023 om 22:40 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:46

Het Nederlands elftal heeft opnieuw fantastische zaken gedaan in de EK-kwalificatiereeks. In Dublin ging het een stuk minder gepolijst dan donderdag in Eindhoven, maar Oranje won desalniettemin met 1-2 van Ierland. Denzel Dumfries was andermaal van doorslaggevend belang. De rechtsback versierde voor rust de penalty die Cody Gakpo benutte en bereidde in de tweede helft het winnende doelpunt van Wout Weghorst voor. Oranje behoudt de tweede plek in Groep B en heeft alles in eigen hand. Griekenland won ondertussen simpel van Gibraltar (5-0) en staat derde. Ierland is op plek vier vrijwel uitgeschakeld.

De basisopstelling van Oranje zag er op drie plekken anders uit ten opzichte van tegen Griekenland (3-0 zege). De geblesseerd geraakte Lutsharel Geertruida werd achterin vervangen door Matthijs de Ligt, terwijl Mats Wieffer op het middenveld de voorkeur kreeg boven Marten de Roon. Met Donyell Malen in plaats van Wout Weghorst koos Koeman voor meer bewegelijkheid voorin. Bij Ierland waren er twee wijzigingen in vergelijking met het duel met Frankrijk (2-0 verlies): McClean voor Enda Stevens en Matt Doherty voor Jayson Molumby.

De paniek sloeg bij Oranje al in de tweede minuut toe, toen doelman Mark Flekken een dramatische pass in zijn eigen strafschopgebied gaf op Frenkie de Jong. Chiedozie Ogbene kwam ertussen, maar in de flipperkast die volgde kon Wieffer een noodzakelijk blok zetten. Ierland hield een hoekschop over, waaruit een penalty ontstond toen Virgil van Dijk de bal van heel dichtbij op zijn arm kreeg gekopt. Adam Idah schoot de strafschop onberispelijk binnen: 1-0.

Nederland knokte zich in de negentiende minuut terug op gelijke hoogte. Gakpo zette een indrukwekkende dribbel in vanaf de middenlijn en lanceerde op het juiste moment Denzel Dumfries. De opgekomen rechtsback werd neergehaald door doelman Gavin Bazunu en versierde zo een strafschop. Gakpo scoorde van elf meter: 1-1. Het spel van Oranje was daarna allesbehalve oogstrelend, toch kreeg Malen nog twee goede schietkansen voor rust. Bij beide pogingen greep Bazunu goed in.

Het opbouwspel van Oranje bleef tussendoor mankementen vertonen. Een slechte bal van Aké leverde in de 33ste minuut een schietkans op voor Ogbene, maar de verdediger kon dat met een blok zelf herstellen. Koeman greep in de rust in door de tegenvallend spelende Wieffer en Daley Blind naar de kant te halen. Met het inbrengen van Wout Weghorst en Tijjani Reijnders speelde Oranje in de tweede helft in de vertrouwde 4-3-3-formatie.

Na rust kon Nederland direct meer druk uitoefenen. Dat leverde in de 56ste minuut een doelpunt op van Weghorst, die binnentikte uit een voorzet van alweer Dumfries: 1-2. De voorassist van De Jong op de rechtsback mocht er ook zijn. De wedstrijd bleef tot het eind toe spannend, ook omdat Oranje slecht omging met de ruimte die in de eindfase werd weggegeven aan de Ieren. Die konden ondanks de druk op het doel van Oranje geen enkele fatsoenlijke kans creëren.