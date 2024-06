Nederlands elftal vervangt basisspeler vlak voor duel vanwege liesblessure

Het ziet er slecht uit voor Oranje-middenvelder Teun Koopmeiners. De 26-jarige middenvelder van Atalanta greep tijdens de warming-up voorafgaand aan het oefenduel met IJsland meermaals naar zijn lies en kan maandagavond niet spelen in De Kuip. Jerdy Schouten is tijdens de laatste test voor Oranje de logische vervanger van Koopmeiners.

De voorbeschouwing van de NOS, met Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart als analisten, werd maandag plotseling onderbroken door journalist Jeroen Stekelenburg. Hij bracht de vervelende mededeling over Koopmeiners.

“Wat opvalt is dat Teun Koopmeiners een beetje last lijkt te hebben van zijn lies”, stak Stekelenburg van wal. “Dat is niet een plek waar je last van wil hebben. Je zag hem eerst een beetje trekkebenen en vervolgens greep hij naar zijn lies. Hij heeft de warming-up wel bij de basisspelers afgemaakt, maar assistent-bondscoach Dwight Lodeweges liep direct naar binnen toe om met Ronald Koeman te overleggen.”

Stekelenburg vreest het ergste voor Koopmeiners, vlak voor de start van het Europees kampioenschap in Duitsland. "Dit ziet er niet heel lekker uit, zo zes dagen voor de eerste wedstrijd op het EK. Een blessure aan je lies is ook niet iets om risico mee te gaan nemen. Ik weet nog niet of het invloed heeft op zijn plek in het elftal, maar dit zag er niet goed uit."

Van der Vaart heeft medelijden met Koopmeiners. "Dit is toch wel zorgelijk, want hij is niet het type die net doet alsof." Inmiddels is duidelijk dat Koopmeiners wordt vervangen door PSV-middenvelder Schouten, die afgelopen donderdag een uitstekende indruk achterliet tegen Canada (4-0 winst). Het Algemeen Dagblad noemde Schouten een dag later zelfs een van de uitblinkers aan Nederlandse zijde.

Van Hooijdonk trekt een snelle conclusie over het middenveld van Oranje. "Reijnders zal doorschuiven en het koppeltje van PSV, Veerman en Schouten, is weer hersteld." Van der Vaart blijft somber. "Ik vind het echt jammer voor Koopmeiners. Dit was wel de wedstrijd die hij nodig had om te laten zien dat hij dezelfde vorm heeft als bij zijn club."

Opstelling Nederlands elftal: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Veerman, Schouten, Reijnders; Simons, Memphis, Gakpo.

Opstelling IJsland: Valdimarsson, Bjarkason, Fridriksson, Ingason, Finnsson, Berg Gudmundsson, Haraldsson, Traustason; Anderson, A. Gudjohnsen, Thorsteinsson.

