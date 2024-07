Nederlands elftal begint met één wijziging aan halve finale EK tegen Engeland

Ronald Koeman heeft de opstelling van het Nederlands elftal voor de halve finale tegen Engeland bekendgemaakt. De bondscoach voert één wijziging door ten opzichte van de kwartfinale tegen Turkije. Donyell Malen krijgt op rechtsbuiten de voorkeur boven Steven Bergwijn. Het duel in het Signal Iduna Park begint om 21:00 uur en is te zien op NPO 1.

Bart Verbruggen staat onder de lat bij Oranje. De verdediging wordt gevormd door Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Micky van de Ven, die uitstekend inviel tegen Turkije.

Jerdy Schouten vormt het blok op het middenveld met Tijjani Reijnders, terwijl Xavi Simons op 10 staat. Memphis Depay is de spits en wordt geflankeerd door Malen (rechts) en Cody Gakpo (links). Wout Weghorst, die net als Van de Ven prima inviel tegen de Turken, moet het doen met een reserverol, net als onder meer Bergwijn.

Met de halvefinaleplaats heeft Oranje de verwachtingen misschien al wel overtroffen, weet Koeman. "Vooraf was de tendens: 'Het wordt niks, hooguit de kwartfinales'. En oké, het heeft niet tegengezeten", sprak de bondscoach tegenover NU.nl.

"We hebben niet achter elkaar Spanje, Duitsland en Engeland gehad. Maar we moeten in Nederland niet te gemakkelijk doen over een plek bij de laatste vier op het EK."

"Maar wat is succes? Dat is het pas als we het toernooi winnen. Ik vind dat we een goede prestatie hebben geleverd, ondanks dat we misschien wat mazzel hebben gehad."

Engeland begint met één wijziging ten opzichte van afgelopen zaterdag tegen Zwitserland (1-1, 5-3 w.n.s.). Marc Guéhi keert terug van een schorsing op de plek van Ezri Konsa. Luke Shaw maakte als invaller zijn rentree na een slepende blessure. De linksback van Manchester United begint opnieuw op de bank.

Opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Simons, Reijnders; Malen, Memphis, Gakpo.

Opstelling Engeland: Pickford; Walker, Stones, Guéhi; Saka, Rice, Mainoo, Trippier; Foden, Bellingham; Kane.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Welk land bereikt de finale van het EK? Nederland Engeland Stem Welk land bereikt de finale van het EK? Nederland 58% Engeland 42% Totaal aantal stemmen: 211 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties