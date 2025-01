Nederland krijgt met enorme meevaller te maken op coëfficiëntenranglijst

De Nederlandse clubs hebben deze week uitstekende zaken gedaan op de coëfficiëntenranglijst. PSV, Ajax en FC Twente boekten een zege, en alle vijf de Nederlandse clubs plaatsten zich voor de tussenronde van de Champions League of Europa League. Bovendien zag concurrent Portugal SC Braga worden uitgeschakeld.

Nummer zes Nederland heeft momenteel 63,817 punten. Frankrijk, dat vijfde staat, is voorlopig uit zicht verdwenen met 69,094 punten. Portugal staat zevende, met 60,766 punten.

Zo heeft Nederland nu een voorsprong van ruim drie punten op Portugal. Dat gat was aan het begin van het seizoen nog ongeveer vijf punten, maar eind december juist maar twee.

Nederland

Deze week presteerden de Nederlandse clubs beter dan de Portugese. Een zege levert twee punten op op coëfficiëntengebied, een gelijkspel één. Nederland pakte deze week zodoende zes punten, want PSV, Ajax en Twente wonnen. Dat moet worden gedeeld door het aantal clubs dat Nederland in Europa had aan het begin van het seizoen (zes), en komt dus neer op een coëfficiënt van 1,000.

Door de eindranking van de vijf Nederlandse clubs en de plaatsing voor de tussenronde, kwamen daar nog extra punten bij. Zodoende pakte Nederland deze week 2,584 punten.

Portugal

Benfica won deze week van Juventus in de Champions League (0-2), terwijl Sporting Portugal met 1-1 gelijkspeelde tegen Bologna. SC Braga (1-0 tegen Lazio) en FC Porto (0-1 tegen Maccabi Tel Aviv) wonnen ook. Zodoende pakte Portugal zeven punten, wat moet worden gedeeld door het aantal clubs dat Portugal in Europa had aan het begin van het seizoen (vijf). Dat komt neer op een coëfficiënt van 1,400.

Maar Nederland pakt meer bonuspunten door de betere eindranking van de teams. Portugal zag Braga bijvoorbeeld worden uitgeschakeld in de Europa League. Derhalve komt het totaal van Portugal deze week op 2,300 punten uit. Daar moet wel als kanttekening bij worden geplaatst dat de vijfde Portugese club, Vitória Guimarães, zich voor de winterstop al plaatste voor de achtste finales van de Conference League.

Knock-outfase

Nederland heeft met PSV, Feyenoord, Ajax, Twente en AZ nu dus nog vijf teams actief in Europa die punten kunnen pakken. Portugal heeft er eentje minder: Porto, Benfica, Sporting en Vitória Guimarães. Dat is dus een meevaller voor Nederland.

Het land dat dit seizoen als nummer zes op de coëfficiëntenranglijst eindigt, mag in het seizoen 2026/27 met twee clubs deelnemen aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Een derde club mag zich bovendien via de voorrondes nog proberen te plaatsen voor het miljardenbal.

Als Nederland zevende wordt, mag alleen de kampioen van de Eredivisie rechtstreeks naar het hoofdtoernooi van de Champions League in 2026. De nummer twee moet zich dan proberen te plaatsen via de voorrondes. Komend seizoen is Nederland overigens nog hoe dan ook zeker van twee clubs in de hoofdfase van de Champions League.

Huidige coëfficiëntenranglijst:

1. Engeland - 106,625

2. Italië - 92,668

3. Spanje - 87,740

4. Duitsland - 82,582

5. Frankrijk - 69,094

6. Nederland - 63,817

7. Portugal - 60,766

8. België - 54,350