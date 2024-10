NEC deelt slecht nieuws over Eredivisie-smaakmaker Dirk Proper

Dirk Proper kan voorlopig niet in actie komen. NEC maakt bekend dat de middenvelder een schouderblessure heeft opgelopen en 'de komende periode' niet in actie kan komen.

Proper liep zijn blessure afgelopen zaterdag op in het competitieduel met Feyenoord. Op slag van rust ging de international van Jong Oranje een kopduel aan met Dávid Hancko, waarna hij veel last had van zijn schouder.

Halverwege de wedstrijd liet trainer Rogier Meijer Proper achter in de kleedkamer en mocht Lasse Schöne opdraven als zijn vervanger. Na afloop bevestigde Meijer dat de schouder van Proper uit de kom was gegaan.

"Het terugzetten van de schouder ging moeizaam, dus dat heeft de medische staf gedaan onder verdoving”, vertelde Meijer tegenover De Gelderlander. "Dirk was niet fris, dus dat is klote. Ik weet niet of er een vaste hersteltijd staat voor een schouder uit de kom, maar ik verwacht hem er volgende week niet bij.”

Hoeveel wedstrijden Proper moet missen en wat de precieze medische diagnose is, is vooralsnog onbekend. Zeker is dat het ontbreken van Proper een aderlating is voor NEC, dat tot op heden slechts twee Eredivisie-duels wist te winnen.

Het is bepaald niet de eerste keer dat de schouder van een speler van NEC uit de kom raakt. Zo overkwam het Brayann Pereira begin vorig seizoen. De Fransman moest onder het mes en moest drie maanden toekijken.

Ook Koki Ogawa liep een soortgelijke blessure op. Het gebeurde de Japanner in de voorbereiding op het huidige seizoen en stond bijna een maand langs de kant. Rober González en Pereira vielen overigens ook geblesseerd uit tegen Feyenoord, maar hun blessures vallen mee.