NEC deelt groots nieuws over het Goffertstadion: 'Een ontzettend belangrijke stap'

NEC en het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen hebben overeenstemming bereikt over de verkoop van het Goffertstadion, zo meldt de club via de officiële kanalen. De club moet de financiering nog wel rondkrijgen, voordat de gemeenteraad medio 2025 definitief akkoord kan gaan met de plannen.

De gemeenteraad krijgt in het voorjaar van 2025 de kans om eventuele zorgen en wensen over de voorgenomen verkoop kenbaar te maken. Als alles volgens plan verloopt, zal de verkoop op 10 juli 2025 officieel worden afgerond.

De verkoop van het stadion zal plaatsvinden onder marktconforme voorwaarden. Een onafhankelijke taxateur heeft de waarde van het stadion vastgesteld op 4,5 miljoen euro. De grond waarop het stadion staat blijft wel eigendom van de gemeente. Het Goffertstadion wordt verkocht op basis van een opstalrecht.

“Na jaren van gesprekken en onderhandelen zijn we tot een overeenstemming gekomen voor wat betreft de koopprijs van het Goffertstadion", wordt algemeen directeur Wilco van Schaik geciteerd op de site van de Nijmegenaren. "Dat is een ontzettend belangrijke stap voor de toekomst van de club. We hebben het geld nog niet en zullen de komende zes maanden hard nodig hebben om alle bronnen aan te boren.”

“Eén van de belangrijkste doelen na de promotie was om financieel toekomstbestendig te worden en daarin is de aankoop en ontwikkeling van het stadion cruciaal. Wij gaan ons nu richten op het bijeenkrijgen van de koopsom en het verder uitrollen van onze al bestaande plannen, om zo een rendabele exploitatie te ontwikkelen. We willen iedereen bij de gemeente die heeft bijgedragen aan deze overeenstemming bedanken.”

Wethouder Noël Vergunst (Stedelijke Ontwikkeling) is eveneens blij met deze doorbraak. “Het Goffertstadion is niet alleen de sportieve thuishaven van NEC, maar ook een ontmoetingsplek voor onze inwoners. We zijn blij dat we eindelijk een akkoord hebben bereikt. Deze verkoop biedt NEC de kans om te investeren in een toekomstbestendig stadion. Een mooie stap voor zowel de club als de stad!"

Met de aanstaande verkoop zet de gemeente een belangrijke stap richting een duurzaam een financieel gezonde relatie met NEC. Wethouder Tobias van Elferen (Financiën): “We zijn ervan overtuigd dat deze verkoop de basis legt voor een toekomstbestendige invulling van het Goffertstadion. Het biedt NEC de mogelijkheid om verder te investeren in het stadion en haar ambities te realiseren, terwijl tegelijkertijd ook de gemeente haar financiële belangen beschermt.”