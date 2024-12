Napoli is weer Serie A-koploper, maar feestje werd bijna verpest door Mario Balotelli

Napoli is in ieder geval voor één nacht weer koploper van Italië. In en tegen Genoa werd er zaterdagavond met 1-2 gewonnen door i Partenopei. Daardoor heeft Napoli één punt meer dan nummer twee Atalanta, dat zondag speelt tegen Empoli. Genoa zakt ondertussen naar plek veertien.

Bij Napoli stond voormalig Ajacied David Neres in de basis, terwijl Cyril Ngonge, een andere ex-Eredivisionist, op de bank begon. Genoa startte met onder meer Mario Balotelli en voormalig Eredivisionisten Morten Thorsby en Gastón Pereiro op de bank.

Napoli rook al vroeg aan de openingstreffer via Romelu Lukaku, die de lat raakte. Na een kwartier spelen stond het alsnog 0-1. Neres zette de bal vanaf de linkerkant voor, en André Frank Zambo Anguissa kopte binnen.

Halverwege de eerste helft leek Napoli al op rozen te zitten, toen Amir Rrahmani voor de 0-2 tekende. De Kosovaarse verdediger werkte met een boogje een vrije trap van Stanislav Lobotka binnen en verdubbelde zo de voorsprong.

Tien minuten voor rust leek het via Scott McTominay zelfs 0-3 te worden. Er bleek echter sprake te zijn van buitenspel, waardoor de treffer van de Schotse middenvelder werd afgekeurd.

Vlak na rust werd het toch weer spannend. Vitinha zette goed door aan de linkerkant van het veld en gaf de bal af op Andrea Pinamonti, die scoorde: 1-2.

Genoa had vervolgens nog ruim veertig minuten om op jacht te gaan naar de gelijkmaker. Daar was de thuisploeg vlak voor tijd nog heel dichtbij, toen invaller Balotelli de paal raakte. Ook daarna hield Napoli echter stand.