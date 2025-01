Napoli heeft een bod van meer dan dertig miljoen euro uitgebracht op Noa Lang

PSV laat Noa Lang deze transferwindow niet naar Napoli gaan, zo meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De Italianen brachten een nieuw bod van meer dan dertig miljoen euro uit, maar de regerend landskampioen denkt niet na over een vertrek van de 25-jarige linksbuiten. Lang accepteert dat, ondanks dat hij graag de stap naar Napoli had gemaakt.

Woensdag werd bekend dat Napoli via een tussenpersoon zo’n 25 miljoen euro inclusief bonussen op Lang had uitgebracht. Technisch directeur Earnest Stewart verkocht de Italiaanse club direct een harde ‘nee’. De Eindhovenaren waren alleen bij een bod dat niet te weigeren was overstag gaan. Dat is dus niet gekomen.

PSV had in dat geval nog de markt op moeten gaan voor een vervanger van Lang en dat zou gezien het gebrek aan tijd – de window sluit dinsdagavond om 23.59 uur in Nederland – een hels karwei worden. Nu duidelijk is dat Lang blijft, kan Peter Bosz opgelucht ademhalen. De buitenspeler ontbrak wegens ziekte tegen Liverpool, maar stond vrijdagmiddag weer op het trainingsveld.

Lang kwam in de zomer van 2023 voor 12,5 miljoen euro over van Club Brugge en begon goed aan zijn verblijf bij PSV. Na enkele maanden kampte hij echter met een hamstringblessure, waar hij de rest van het seizoen last van zou blijven houden. In zijn eerste jaar bij de Eindhovenaren kwam Lang daarom slechts tot negentien wedstrijden, vijf goals en twee assists.

Dit seizoen heeft de twaalfvoudig international veel minder last van blessures. De teller staat na 26 wedstrijden op zes doelpunten en acht assists. Bij Napoli had Lang moeten fungeren als de opvolger van de naar Paris Saint-Germain vertrokken Kvicha Kvaratskhelia. De Georgiër leverde de club uit Napels zeventig miljoen euro op.

Donderdag werd al bekend dat de Italianen leken door te schakelen op andere opties voor de linkervleugel van de aanval. Fabrizio Romano wist te melden dat Napoli Anderlecht heeft benaderd voor de transfer van Francis Amuzu.

De 25-jarige in Ghana geboren Belg is al sinds 2018 actief voor Paars-Wit en was dit seizoen goed voor vier goals en drie assists in 25 wedstrijden. De linksbuiten vertegenwoordigt volgens Transfermarkt een waarde van 4,5 miljoen euro.