Nagelsmann maakt eerste drie aanvoerders bekend: Neuer en Kroos gepasseerd

Julian Nagelsmann heeft zondagmiddag op een persconferentie bevestigd dat Ilkay Gündogan de eerste aanvoerder van Duitsland op het EK zal zijn. De nummers twee en drie op de lijst zijn respectievelijk Joshua Kimmich en Thomas Müller. Onder meer Manuel Neuer en Toni Kroos zijn gepasseerd.

Neuer kreeg in 2017 de aanvoerdersband om zijn arm geschoven, maar toen de routinier in december 2022 zijn been brak op een skireis, ging de band naar Gündogan. In oktober vorig jaar liet Nagelsmann weten dat Neuer bij zijn rentree de aanvoerdersband niet terug zou krijgen.

Het was de vraag of de bondscoach bij zijn beslissing zou blijven en dat blijkt nu inderdaad het geval te zijn. Dat Neuer ook niet tweede of derde aanvoerder is, mag wel opvallend genoemd worden. Nagelsmann wil niet wijken van zijn keuze voor Gündogan, Kimmich en Müller: "We houden het zo."

Wel wist Nagelsmann op de persconferentie te bevestigen dat Neuer maandag, wanneer Duitsland in Neurenberg oefent tegen Oekraïne, onder de lat zal staan. Dat was vooraf niet geheel zeker, daar de clublegende van Bayern aan het einde van het seizoen enkele keren in de fout ging en hij afgelopen week kampte met een buikvirus.

"Hij maakt een goede indruk", vindt Nagelsmann. "Natuurlijk is een maag-darmziekte vermoeiend, maar hij heeft nu al een paar dagen kunnen herstellen. Over de opstelling verklap ik niet alles. We hebben niet veel wedstrijden samen en we moeten nog steeds wat ritme opdoen."

Nagelsmann kreeg later op de persconferentie ook vragen over de vorm van Neuer. Een flater van de doelman in de halve finale van de Champions League leidde de uitschakeling van Bayern München in, terwijl hij ook bij drie van de vier tegendoelpunten betrokken was tijdens de laatste Bundesliga-wedstrijd van het seizoen, uit bij TSG Hoffenheim (4-2).

"Bij het beoordelen van prestaties moet je er altijd rekening mee houden of iemand een lange blessure heeft gehad. Ik denk dat hij een geweldig seizoen heeft gehad, als je bedenkt wat er is gebeurd. Uiteindelijk heb ik veel vertrouwen in hem, want hij is nog steeds een heel goede speler. Ik ben er zeker van dat hij een geweldig EK zal spelen. Hij kijkt er erg naar uit."

Nagelsmann verklapte op de persconferentie dat Waldemar Anton (VfB Stuttgart) en Pascal Gross (Brighton & Hove Albion) zullen starten tegen de Oekraïners. Laatstgenoemde speelt op de plek van Kroos, die zaterdag zijn zesde Champions League won en ook niet tot de eerste drie aanvoerders van Nagelsmann behoort. Duitsland neemt het op het EK in eigen land op tegen achtereenvolgens Schotland, Hongarije en Zwitserland.

