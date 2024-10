Julian Nagelsmann is niet verbaasd over de huidige ontwikkeling die Ryan Gravenberch doormaakt. De bondscoach van Duitsland had de middenvelder onder zijn hoede bij Bayern München, waar Gravenberch nooit echt kon doorbreken. Dat had volgens de 37-jarige oefenmeester een logische reden.

“Ik was toen net trainer geworden van Bayern München en had met Goretzka en Kimmich twee internationals van Duitsland die ik niet eenvoudig kon passeren”, begint Nagelsmann op de persconferentie voorafgaand aan het treffen met Oranje.

Gravenberch stond één seizoen onder contract bij der Rekordmeister, maar wist nooit een definitieve basisplaats af te dwingen. In totaal speelde hij nog geen 1000 minuten voor Bayern, verdeeld over 34 optredens. “Voor Ryan was dat lastig, want hij was bij Ajax gewend om basisspeler te zijn.”

Gravenberch maakte vorig jaar zomer voor veertig miljoen euro de overstap naar Liverpool. In zijn eerste seizoen was hij wederom vaker bankzitter dan hem lief was, maar onder Arne Slot is hij dit seizoen helemaal opgebloeid. Dat komt voor Nagelsmann niet als een verrassing.

“Zijn start bij Bayern was ook niet perfect, alleen zag je wel zijn grote talent”, is Nagelsmann lovend over Gravenberch. “Dat hij het nu zo goed doet, verbaast mij dan ook niet. Het zat erin en het komt er nu uit bij Liverpool en de nationale ploeg. Ik ben blij voor hem. Ryan is een goede, intelligente jongen.”

Gravenberch miste dit seizoen tot dusver geen minuut in het shirt van Liverpool en is uitgegroeid tot een van de beste spelers in de selectie van Slot. Ook bij het Nederlands elftal maakt de middenvelder grote indruk. Vorige maand tegen Duitsland viel hij voornamelijk op vanwege zijn voortreffelijke dieptebal op Xavi Simons.

Gravenberch wordt maandag wederom aan de aftrap verwacht tegen Duitsland. Door het ontbreken van Jerdy Schouten, Frenkie de Jong en Joey Veerman heeft Ronald Koeman weinig smaken om uit te kiezen op zijn positie. Op het middenveld komt Gravenberch maandag sowieso twee onervaren Duitsers tegen: Angelo Stiller en Aleksandar Pavlovic.