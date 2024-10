Nadrukkelijk verzoek voor Ronald Koeman: ‘Roep hem niet meer op voor het Nederlands elftal’

Als het aan Francisco De Laurentiis ligt, keert Memphis Depay voorlopig niet terug in het Nederlands elftal. De journalist van ESPN Brazilië vindt dat de spits van Corinthians zich voorlopig moet richten op zijn club en een terugkeer bij Oranje uit zijn hoofd moet zetten.

Na een lange zomer vol onzekerheid koos Memphis uiteindelijk voor een avontuur in Brazilië. Doordat de spits lange tijd zonder club zat, had hij even nodig om fit te worden. Inmiddels laat Memphis meer en meer zijn klasse zien. Zo schoot hij vorige week op schitterende wijze een vrije trap in de kruising.

De Laurentiis, die de Braziliaanse competitie nauwlettend volgt, laat weten erg onder de indruk te zijn van de prestaties van Memphis tot dusver. “Memphis doet het beter dan verwacht. Ik dacht dat hij meer tijd nodig zou hebben om wedstrijdfit te raken”, is hij positief gestemd.

“De Braziliaanse competitie loopt op zijn einde en alle spelers presteren op het top van hun kunnen, terwijl Memphis een tijd stil heeft gezeten. Je ziet dat hij nog wel een beetje ritme mist, maar hij laat grote verbeteringen zien de laatste wedstrijden. Hij lijkt het naar zijn zin te hebben in Brazilië. Hij is niet om hier geld te verdienen en dan weer naar Europa terug te keren.”

Desondanks vindt de Braziliaanse journalist het nog geen tijd voor een terugkeer bij het Nederlands elftal. Hij verzoekt Ronald Koeman dan ook vriendelijk om Memphis voorlopig niet op te roepen. “Koeman moet de situatie waar Corinthians in zit even afwachten”, verklaart hij.

“Ik denk niet dat hij nu al opgeroepen moet worden voor de komende interlands. Als hij voor Nederland gaat spelen, mist hij een aantal belangrijke wedstrijden. Ik denk dat Memphis’ prioriteiten nu bij Corinthians moeten liggen, omdat ze hem écht nodig hebben om degradatie te vermijden.”

Corinthians bivakkeert momenteel op de zeventiende plaats in de Braziliaanse Série A. Aan het eind van het seizoen zou die plaats degradatie betekenen. Corinthians heeft wel evenveel punten als Vitória, dat op de veilige zestiende plaats staat. De ploeg van Memphis komt maandag weer in actie, dan speelt het de belangrijke wedstrijd tegen nummer negentien Cuiabá. Voor de komende interlandperiode nam Koeman Memphis niet op in de voorselectie.