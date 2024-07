NAC schopt waardevolle assistent en meesterbrein achter promotiewapen vlak voor seizoensstart ‘asociaal’ op straat

Rogier Molhoek maakt niet langer deel uit van de staf van NAC Breda. Voor de 42-jarige assistent-trainer is er geen plekje meer in de trainersstaf van de kersvers promovendus. En dat komt hard aan, zo blijkt uit een interview van de hoofdpersoon met Voetbal International.

Na zeven seizoenen lang een trouwe werknemer te zijn geweest, moest Molhoek via de telefoon vernemen dat zijn diensten niet langer nodig waren. "Peter (Maas, technisch directeur, red.) vertelde me kort dat we niet samen doorgingen", herinnert Molhoek.

"Toen ben ik aardig losgegaan. Niet vanwege de keuze, maar wel vanwege het moment en de wijze van communicatie. Dit was zó laat, ik vond het asociaal en schandalig. Dat je zo omgaat met iemand die al jaren binnen de club actief is. Zeker omdat ik in de play-offs nog een keer had bewezen te kunnen leveren", doelt Molhoek op zijn specialiteit.

Molhoek is namelijk het meesterbrein achter een belangrijk promotiewapen van NAC: de standaardsituaties. VI berekende dat 30 van NAC's 82 goals vielen uit standaardsituaties, exclusief strafschoppen. Dat is met 37 procent het hoogste percentage van alle Nederlandse profclubs.

"Ik wilde heel graag blijven", zegt Molhoek dan ook tegen het weekblad. "Want NAC was mijn club geworden. En ik had veel in de spelersgroep geïnvesteerd, mede via de standaardsituaties."

Maar Carl Hoefkens, gepresenteerd als nieuwe trainer van NAC, heeft dus geen plekje in zijn staf over voor Molhoek. Tomasz Kaczmarek, niet lang geleden ontslagen bij FC Den Bosch, wordt volgend seizoen de rechterhand van de kersverse coach.

Molhoek voelt zich 'aan het lijntje gehouden'. Hij voelde de steun vanuit de spelersgroep, maar kan naar eigen zeggen nergens meer terecht nu de voorbereiding op het nieuwe seizoen weer begonnen is.

"Ik moet maar hopen dat er ergens een plaatsje vrij komt", aldus een teleurgestelde assistent. "Ik vind het ongelofelijk. Ik heb dit niet verdiend. Dat steekt me nog het meeste. Keuzes voor anderen mag je altijd maken, maar leg dat uit en kijk elkaar in de ogen."