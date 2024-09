NAC en KAA Gent toch akkoord over transfer Aimé Omgba, die voor een schijntje vertrekt

Aimé Omgba ruilt NAC Breda alsnog in voor KAA Gent, zo melden bronnen rondom de Bredase club dinsdag aan De Telegraaf. Beide clubs zijn na een langdurige periode van onduidelijkheid tot een akkoord gekomen over een transfer van de 21-jarige middenvelder.

NAC ontvangt een miljoen euro voor de verkoop van Omgba. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over een bonus van maximaal 250.000 euro en een doorverkooppercentage. In eerste instantie hadden de clubs een transfersom van in totaal 3,4 miljoen euro afgesproken.

Nadat Omgba niet door de medische keuring kwam, bood Gent een hoger bedrag om de middenvelder los te kunnen weken. Door de overeenkomst die dinsdag is gesloten, moet NAC genoegen nemen met een beduidend lager bedrag dan eigenlijk op was gehoopt.

Aan de andere kant voorkomt NAC dat Omgba in 2025 transfervrij de deur van het Rat Verlegh Stadion uitloopt. Daarnaast moet de middenvelder na een knieoperatie revalideren, en dat had hij dan hoogstwaarschijnlijk op het complex van NAC gedaan.

NAC leed vorige week een nederlaag in de rechtszaal. De Bredanaars gingen ervan uit dat de verlengingsoptie in het tot 2025 lopende contract van Omgba geldig was. De arbitragecommissie van de KNVB oordeelde echter dat hier geen sprake van is.

Gent stelt zich coulant op door Omgba nu al over te nemen, in plaats van te wachten op de transfervrije status van de speler. Ook de naderende revalidatie van Omgba brengt de Belgische club niet op andere gedachten.

Omgba meldde zich onlangs ziek, nadat de transfer naar Gent in het water was gevallen. De knieproblemen waren tijdens de keuring aan het licht gekomen, waardoor de Belgen met aanvullende voorwaarden kwamen richting NAC. Omgba trainde mee met de jeugd van de Bredase club en werd met name op de sociale media hard aangepakt door fans van NAC.

De jonge middenvelder kwam ditmaal wel door de medische keuring in Gent. De van NAC afkomstige speler tekende daarna een contract voor vier seizoenen bij De Buffalo's.