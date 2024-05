NAC Breda wil verrassen met buitenlandse opvolger van Jean-Paul van Gastel

NAC Breda is dicht bij de komst van Carl Hoefkens, zo meldt Voetbal International. Een aanstelling van de 45-jarige hoofdtrainer zou een behoorlijke stunt zijn, daar de Belg in de Jupiler Pro League actief was als eindverantwoordelijke bij grote clubs als Club Brugge en Standard Luik. De deal zou snel rond kunnen komen, aangezien Hoefkens zonder club zit.

Hoewel het nog niet bekend is of NAC komend seizoen in de Eredivisie of Keuken Kampioen Divisie speelt, zou Hoefkens zijn jawoord reeds gegeven hebben. Volgens VI staat zijn komst los van een eventuele promotie.

Hoefkens zit sinds december vorig jaar zonder club en wil graag weer aan de slag. Onder meer KV Mechelen hoopte op zijn handtekening, maar volgens het Nederlandse voetbalmagazine troeft NAC meerdere Belgische clubs af.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Hoefkens ziet veel potentie in NAC en andersom denkt de Parel van het Zuiden met de Belg een ideale opvolger van Jean-Paul van Gastel in huis te halen. “Na gesprekken met diverse kandidaten, lijkt uiteindelijk gekozen te zijn om in zee te gaan met Hoefkens, al wil de club vanwege de play-offs nog geen bevestiging geven”, schrijft journalist Joost Blaauwhof donderdagavond laat.

Volgens Blaauwhof stonden ook Andries Ulderink (assistent-trainer van Mark van Bommel bij Royal Antwerp) en Jonas De Roeck (clubloos) hoog op het lijstje in Breda. De Roeck gaat Van Bommel echter opvolgen in Antwerpen.

Hoefkens, die als rechtsback 22 interlands speelde namens België, begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van Club Brugge. Tussen 2019 en 2022 was hij assistent-trainer bij het eerste elftal van Blauw-Zwart. In juli 2022 kreeg Hoefkens de kans als hoofdtrainer van Club Brugge, maar na 27 officiële wedstrijden werd hij op straat gezet bij de Belgische topclub. In Luik hield Hoefkens het 22 officiële wedstrijden vol als hoofdtrainer.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Voetbalzone is de officiële mediapartner van de Keuken Kampioen Divisie Klik hier voor exclusieve interviews, talentscouts, actuele standen en het programma op onze Keuken Kampioen Divisie-pagina.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties