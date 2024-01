NAC Breda verlengt dramatische reeks FC Emmen na miraculeuze comeback

NAC Breda heeft zaterdag de eerste wedstrijd van 2024 winnend afgesloten. De Brabanders keken tegen FC Emmen halverwege tegen een 2-0 achterstand aan, maar wisten dankzij een zeer goede tweede helft alsnog te winnen: 2-3. NAC wipt over Emmen heen in de stand en bezet nu de zesde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.

Emmen toonde direct zijn aanvallende intenties in de beginfase. De eerste grote kans was echter voor de bezoekers uit Breda. Roy Kuijpers had in kansrijke positie kunnen afronden, maar besloot om af te leggen. Er zat nog een Drents been tussen, waardoor de grote kans voor NAC in rook opging.

Aan de andere kant was het twee minuten later wel raak. Piotr Parzyszek legde af op Vlak, die de bal slim de in de rechterbenedenhoek draaide: 1-0. Emmen rook bloed en kreeg halverwege de eerste helft een grote kans om de voorsprong te verdubbelen. Joey Konings liet een unieke mogelijkheid om raak te koppen echter liggen, tot opluchting van alles en iedereen bij NAC.

De 2-0 voor Emmen kwam er kort voor rust alsnog. Een vrije trap van Vlak werd onderweg aangeraakt door NAC-verdediger Jan Van den Bergh, waardoor doelman Roy Kortsmit kansloos was. De Trots van het Zuiden kwam kort na de hervatting goed weg toen Parzyszek van dichtbij de paal raakte.

Waar de 3-0 uitbleef, verscheen na een uur spelen de 2-1 op het scorebord in Emmen. Matthew Garbett krulde de bal van afstand en op fraaie wijze in de kruising. Het was voor NAC het sein om nog meer druk te zetten op de defensie van de thuisclub, wat al snel resulteerde in de 2-2. Emmen kreeg de bal niet weg na een hoekschop en het was Elías Már Ómarsson die van dichtbij binnenknalde.

Grote vreugde uiteraard bij NAC, dat geen genoegen nam met een punt en vol voor de winst ging in de slotfase. De drie punten kwamen er voor de Bredanaars dankzij de winnende treffer van Martin Koscelnik, die profiteerde van matig verdedigen van Emmen en van dichtbij binnenkopte: 2-3. Parzyszek raakte nog de laat in de blessuretijd, symptomatisch voor zijn ongelukkige middag.

Een knappe comeback van NAC en gefluit en boegeroep op de tribune richting de spelers van Emmen, die een zeker lijkende overwinning uit handen lieten glippen en voor de vijfde keer op rij verloren in de Keuken Kampioen Divisie. NAC weet na twee nederlagen weer wat winnen is.

