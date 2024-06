NAC Breda heeft opvolger Jean-Paul van Gastel definitief binnen

Carl Hoefkens is de nieuwe trainer van NAC Breda, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De 45-jarige Belg gaat vanaf 1 juli aan de slag bij de Noord-Brabantse club, en heeft een contract getekend voor drie jaar. Hoefkens werkte in het verleden onder meer voor Club Brugge en Standard Luik.

Tijdens het afgelopen seizoen werd al bekend dat Jean-Paul van Gastel, die NAC uiteindelijk naar promotie naar de Eredivisie leidde, na dit seizoen zou vertrekken als trainer van de Bredanaars. Inmiddels is bekend dat hij samen met Giovanni van Bronckhorst bij Besiktas aan de slag gaat.

Daarom moest NAC op zoek naar een opvolger, en die heeft de club nu dus gevonden in de persoon van Hoefkens. Voetbal International maakte in mei al melding van de aanstaande komst van Hoefkens, en wist dat zijn komst los stond van een eventuele promotie.

Dat blijkt te kloppen: volgens NAC tekende Hoefkens zijn contract al op 23 mei, tussen de wedstrijden tegen FC Emmen in de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs.

“Ik tekende nog vóór de promotie”, reageert Hoefkens op de website van NAC. “Deze club, het Avondje NAC dat tot in België hevig gewaardeerd wordt, al die toeschouwers, de emotie, de druk, de ambitie om op het hoogste plan te willen gaan spelen; dat alles zag ik als een uitnodiging. Hier ga ik me thuis voelen, zeker weten. Daar kwam de promotie nog eens bij. Ik ben bewust weggebleven bij de wedstrijden, maar heb ze voor de televisie als direct betrokkene intens beleefd.”

Ook technisch directeur Peter Maas is blij met de komst van de Belgische trainer. “Hoefkens past perfect binnen de cultuur die NAC nastreeft. Zijn toewijding aan topsport, innovatie en samenwerking maakt hem tot een ideaal uithangbord voor onze organisatie die, net als elk topsportcollectief, voortdurend in ontwikkeling is.”

Hoefkens, die als rechtsback 22 interlands speelde namens België, begon zijn trainerscarrière in de jeugdopleiding van Club Brugge. Tussen 2019 en 2022 was hij assistent-trainer bij het eerste elftal van Blauw-Zwart. In juli 2022 kreeg Hoefkens de kans als hoofdtrainer van Club Brugge, maar na 27 officiële wedstrijden werd hij op straat gezet bij de Belgische topclub. In 2023 ging hij aan de slag bij Standard Luik, maar daar werd hij aan het eind van vorig jaar ontslagen.

