NAC gebruikt het nummer We’re going to Ibiza van Vengaboys als volgende sneer richting Steijn

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor NAC Breda, dat het na de zege op Sparta Rotterdam op Maurice Steijn heeft gemunt.

Zaterdagavond was NAC in de Eredivisie met 0-2 te sterk voor de Rotterdammers. Door de zege steeg NAC niet alleen naar de zevende plaats, ook nemen de zorgen voor Sparta en de druk op diens trainer Steijn toe. Zaterdagavond al reden genoeg om de kop boven het wedstrijdverslag volledig op Steijn te richten, en zondag deelt de club een nieuwe sneer uit.

Steijn heeft een pikant verleden bij NAC. Zo raakte hij verwikkeld in een machtsstrijd met technisch directeur Ton Lokhoff, werden hij en zijn familie bedreigd door NAC-fans en is algemeen bekend dat de oefenmeester bepaald niet door een deur kan met NAC-icoon Pierre van Hooijdonk.

Zondag richt het socialmediateam van NAC zijn pijlen opnieuw op Steijn. Ditmaal wordt het juichen van doelpuntenmaker Boy Kemper gedeeld met het lied We're Going to Ibiza van Vengaboys. Daarmee refereren de Noord-Brabanders aan de favoriete vakantiebestemming van Steijn, die in zijn periode als trainer van Ajax enkele keren naar het Spaanse eiland vertrok.